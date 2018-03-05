WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube videolarını uygulamadan çıkmadan izlemeyi mümkün kılan WhatsApp içinde YouTube özelliği, Türkiye'deki kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Herhangi bir kullanıcı WhatsApp üzerinden bir video gönderdiğinde, o videoyu uygulama içinde oynatabilirsiniz. Fakat bir kullanıcı size YouTube videosu gönderirse, izlemek için WhatsApp’tan çıkarak YouTube uygulamasına girmeniz gerekir. En azından şu ana kadar durum böyleydi.

WhatsApp, yeni yayınladığı güncelleme ile iOS kullanıcılarının YouTube videolarını WhatsApp’ın içinden izlemesini mümkün kılan bir özelliği kullanıma sundu. Üstelik WhatsApp’ın içinde bulunan YouTube oynatıcısı uygulamadan bağımsız olarak çalıştığından, videoyu izlediğiniz sırada uygulamada farklı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Özelliğin çalışma mantığı oldukça basit; herhangi bir bireysel ya da grup sohbetinde bir kullanıcı YouTube linki paylaştığında bir bağlantı görseli ortaya çıkar ve üzerinde bir oynatma butonu bulunur. Bu butona dokunduğunda video, uygulama içinde bir açılır pencere olarak oynatılır. Video oynatıldığı sırada siz, uygulama içinde gezinmeye ve sohbet etmeye devam edebilirsiniz.

Ne yazık ki WhatsApp içinde YouTube videosu oynatma özelliği şu an için yalnızca iOS kullanıcılarına sunulmuş durumda. Özelliğin Android kullanıcılarına ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor. Tuhaftır ki Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’ta Facebook videoları, uygulama içinden oynatılamıyor.