WhatsApp’ın Önemli Güvenlik Güncellemesi Yayınlandı!

WhatsApp’a 2-3 ay önce getirilen beta aşamasındaki iki adımlı doğrulama sistemi artık herkes için yayınlandı.

WhatsApp sırayla yeniliklerini sıralarken güvenliği de elden bırakmamakta kararlı. Daha öncesinde uçtan uca şifreleme sistemini aktif eden WhatsApp, bir süredir de iki adımlı doğrulamayı beta kullanıcıları arasında test ediyordu. WhatsApp hesabınızın başka biri tarafından çalınma ihtimalini sıfıra indiren bu güvenlik özelliği ise artık herkes tarafından kullanılabilir.

Bundan sonraki süreçte eğer dilerseniz iki adımlı doğrulamayı aktif ederek normal bir şekilde telefon numarası ile girişin yanı sıra bir de sizin özel belirleyeceğiniz şifre sorulacak. Hatta bunu ara sıra size sorarak unutmamanızı sağlarken, hem de başkasının WhatsApp konuşmalarınızı görmesini engellemiş olacak.

Eğer siz de WhatsApp’ta bile güvenliği elden bırakmamak istiyorsanız aşağıdaki bağlantılardan güncelleme kontrolü yaparak son güncellemeyi indirdikten sonra iki adımlı doğrulama sistemine geçebilirsiniz.