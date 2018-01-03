WhatsApp, 2018’le birlikte bazı işletim sistemi sürümlerine desteğini kestiğini kesti. Şirket bunu daha önce de açıklamıştı fakat biz tekrar bir hatırlatalım.

WhatsApp, 2016’da ve geçtiğimiz yıl resmi blog sayfası üzerinden kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek adına bazı platformlara desteğini keseceğini açıklamıştı. O gün geldi çattı ve şirket, 1 Ocak 2018’den itibaren günümüzde geniş kitleler tarafından kullanılmasa da önemli birkaç platforma desteğini kesti.

Blog sayfasına şöyle bir baktığımızda WhatsApp, 1 Ocak 2018’le birlikte artık şu platformları desteklemeyecek:

BlackBerry OS ve BlackBerry

Windows Phone 8.0 ve daha eski

Nokia Symbian S60’a olan destek, 30 Haziran 2017’den itibaren sonlanmıştı, bunu biliyoruz. Peki gelecekte hangi platformlar WhatsApp’tan mahrum kalacaklar? Onların listesi de şu şekilde:

Nokia S40 - 31 Aralık 2018'den sonra

Android 2.3.7 ve daha eski - 1 Şubat 2020'den sonra

Eğer Nokia S40 yazılımı destekli bir telefonunuz varsa, WhatsApp’ı kullanacağınız son tarih 31 Aralık 2018 olacak. Android’in 2.3.7 ve daha eski sürümlerini kullananların ise yaklaşık 25 aylık bir süresi daha bulunuyor. WhatsApp sizin için vazgeçilmez bir uygulamaysa ve Android’in belirtildiği sürümünü destekleyen bir telefon kullanıyorsanız, bu süre içerisinde telefonunuzu yenilemenizi tavsiye ederiz.