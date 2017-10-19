WhatsApp'ın Android sürümü için gelen 2.17.381 beta sürümüyle birlikte hangi yeni özellikler test ediliyor, bir göz gezdirdik.

WhatsApp, Google Play Beta programı aracılığı ile yeni bir beta güncellemesi yayınladı. Sürüm 2.17.381 adı altında yayınlanan yeni güncelleme kapsamında ne gibi özellikler eklendi, hep birlikte bir bakalım.

Gelişmiş Gruplar

Canlı konum paylaşma özelliğini ve sesli arama yapmayı gruplara sunmaya hazırlanan WhatsApp, şimdi de “WhatsApp grup yönetimini” geliştirmeye kararı verdi. Bu konuda atılan ilk adım, diğer grup yöneticilerinin grubu kuran kişiyi çıkarabilme yetkisi oldu. Yeni güncelleme ile birlikte grubu kuran kişiyi, grup yöneticileri dahil kimse gruptan atamayacak. WhatsApp’ın gruplar hakkında daha fazla planları olduğu bilinen bir gerçek. Yakın süreçte gruplarla ilgili daha çok yenilik göreceğiz.

Yeniden Yerleştirilen Emojiler

Son zamanlarda WhatsApp kendi emojilerini eklemeye başlamıştı. Bu durum pek çok kişinin hoşuna gitse de bu durumdan hoşnut olmayan insanlar da bulunuyor. Emoji düzeninden şikayet eden kullanıcılar için bazı emojiler ve onların konumları baştan düzenlenecek.

Ödemeler

Ödeme sistemi alanında da bazı gelişmeler üzerinde çalışılıyor. WhatsApp ayarlarda bulabileceğiniz Payments(Ödemeler) seçeneği ile ayarlarınızı yapabilecek ve istendiği takdirde arkadaşlarınıza para gönderebileceksiniz. Ödemeler henüz mevcut değil, ancak yakın gelecekte kullanılacak bir özellik.

Business Bilgileri

WhatsApp, yeni eklediği işletme desteğini biraz daha genişletiyor. İşletme bilgileri güncellendiğinde, şirket ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olabileceksiniz.

Şu anda dikkat çeken özellikler bu şekilde. Yakın gelecekte WhatsApp’ta çok daha yeni içerikler görmeyi umuyorum. Tüm uygulamalar arasında kendisini en hızlı ve en yararlı şekilde geliştiren uygulamalardan birisi olan WhatsApp’a ne gibi özellikler gelmesini beklersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.