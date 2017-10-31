WhatsApp’ın Android Sürümüne 2 Kullanışlı Özellik Geliyor!

Facebook’un mobil mesajlaşma platformu WhatsApp’ın Beta sürümünde iki yeni özellik ortaya çıktı. Grup mesajlaşmalarında kullanıcıya daha çok kontrol sağlamanın yanı sıra, göndermek istediğiniz dosyayı arama özelliği de geliyor.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, Android sürümünü iki yeni özellikle birlikte daha da kullanıcı dostu bir uygulama haline getirecek. Son kullanıcıya gönderilmeden önce 2.17.402 numaralı Beta sürümünde test edilen özelliklere hep birlikle detaylı olarak göz atalım.

Toplu mesaj listelerindeki tüm kontrol artık sizde:

WhatsApp, kısa bir süre önce toplu mesaj listelerini kullanıma sundu. Bir mesajı ya da bir dosyayı birden fazla kişiye kolayca göndermek için geliştirilen özellik, çok popüler olmasa da oldukça faydalı olabiliyor.

Bu özellikle gönderilen mesajlar, alıcılara sizin tarafınızdan gönderilen normal mesajlar gibi görünüyorlar. Yani bir gruba dahil olmadan kişisel olarak birebir iletişim kurmanızı kolaylaştırıyor. Örneğin evinizi taşıdınız ve arkadaşlarınıza yeni adresinizi göndereceksiniz diyelim. Bu özellik sayesinde herkese aynı anda mesaj göndermek için grup açmanıza ya da metni her sohbete kopyalamanıza gerek yok. Hatta toplu mesaj listenize dahil olduğunuz mesajlaşma gruplarını da ekleyebiliyorsunuz.

Grupların bu özellik karşısındaki dezavantajı, herkesin verilen tüm yanıtları görebilmesidir. Toplu mesaj listenize ekleyeceğiniz kişilerin, rehberinizde kayıtlı kişiler olmaları gerekiyor.

Android için yayımlanan beta 2.17.402 sürümünde toplu mesaj listenize tam kontrol getirildi. Böylece istediğiniz kişileri seçip sadece onlara toplu mesaj göndermeniz sağlanıyor.

Hafıza kullanımı ekranında mesajlaşmaları arama:

WhatsApp, zamanla telefon hafızalarında fazlasıyla yer kaplamaya başlıyor. Kullanım sıklığınız ve paylaştığınız içeriklere göre değişen bu durum, kullanıcıların hafıza yönetimini gerkli kılıyor.

Artık, uygulamanızın Hafıza Kullanımı sekmesine girdiğinizde hangi sohbetin cihazda ne kadar alan kapladığını görecek ve istediğiniz sohbeti, arama çubuğuna girerek bulabileceksiniz. Bu özellik söz konusu beta sürümünde henüz aktif değil. Zamanla bönce beta sürümüne ve ardından, son kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp'a gelmesini istediğiniz bir özellik ya da giderilmesini istediğiniz bir sorun var mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtebilirsiniz.