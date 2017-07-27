WhatsApp'ın Dünya Genelinde Günlük Kullanımı Ne Kadar?

WhatsApp, sahip olduğu kendine has sistemi ve daha sonradan eklediği özellikleri sayesinde günde 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılıyor.

Facebook, geçtiğimiz günlerde 2017'nin ikinci çeyreğindeki kazançlarını açıkladı. Şirket, WhatsApp uygulamasının günde kullanım sayısının 1 milyardan daha fazla olduğunu dile getirdi. Uygulama, daha önceden de oldukça popülerdi ve kendisine has bir stili vardı. Ancak ilk olarak Snapchat'te gördüğümüz hikayeler özelliğinin WhatsApp'a gelmesiyle, WhatsApp Durumu 250 milyon kullanıcıya ulaşıyor.

WhatsApp şu anda dünya genelince popüler ve 60 dili destekliyor. Ayrıca kolay kullanımı sayesinde SMS kullanmamıza gerek kalmıyor. Eskiden olan ücret de kalktığından, kullanıcıları oldukça mutlu ediyor diyebiliriz. Ayrıca kullanıcılarına değer veriyor olmalı ki, önceki güncellemelerinde kaldırdığı yazılı durumu, sonradan geri getirmişti.

Günlük 1 milyar kullanıcı elde eden WhatsApp'ın, bu yüksek sayıya ulaşmasında 'Durumlar' özelliğinin de payı büyük. Her ne kadar birçok kullanıcı tarafından sevilmese de WhatsApp'ın eskiden durum özelliğini kullanan 175 milyon insan varken, geçtiğimiz birkaç aydan beri bu sayıya 75 milyon daha eklendi. Bu özelliğin geldiği yerde, yani Snapchat'te ise günlük kullanıcı sayısı 166 milyon.

Ayrıca Instagram'a gelen Hikayeler özelliğinin, Facebook'taki özellik de dahil olmak üzere, Snapchat'in popülaritesine zarar verdiğini görüyoruz. Yine de bu durumdan tek karlı çıkan WhatsApp değil, Facebook'ta çok fazla kullanılmasa da Instagram, Snapchat'e müthiş bir meydan okuma içerisinde.