Facebook, F8 konferansında birçok uygulama için yenilikler tanıttı ama kullanıcıların aklı hala WhatsApp'a gelmesini bekledikleri gece modunda.

Gece modu, bazı kullanıcılar için daha iyi bir pil ömrü, bazıları için de göz yormayan bir tasarım anlamına geliyor. Kullanıcılar neredeyse tüm uygulamalar için sunulan gece modu opsiyonunu WhatsApp'da da görmek istiyorlar. F8 konferansında duyurulan yenilikler arasında, WhatsApp'a gece modu seçeneğini göremeyen kullanıcılar, şirketten bu yönde bir adım atmasını bekliyor. Facebook'un düzenlediği son F8 konferansında şirket, popüler mesajlaşma uygulamaları olan WhatsApp ve Messenger'ın da dahil olduğu ürünlerin çoğuna gelmesi planlanan yenilikleri açıkladı. Instagram için yeni bir "keşfet" algoritmasına karar verilirken, Messenger için ise yeni bir tasarım gelmesi konusunda sözler verildi. WhatsApp için ise yeni bir tasarım düşüncesi söz konusu değildi.

Facebook, WhatsApp uygulaması için tanıttığı görüntülü konferans konuşma ve çıkartmalar ile kullanıcılarda heyecan yaratmayı başardı. Bu başarının iyi çalışan bir gece modu getirilerek taçlandırılmasını isteyen kullanıcıların sayısı oldukça fazla. WhatsApp, sohbet sayfasındaki duvar kağıtlarını kişiselleştirmenize izin veren en eski uygulamalar arasındaydı, ancak kişiselleştirme ve temalar adına bu izinlerin ötesine geçilemedi. Gece modu da dahil olmak üzere daha fazla özelleştirmeyi isteyen herkesin resmi olmayan WhatsApp uygulamalarını kullanması gerekiyor. Kullanıcılar için böyle seçenekler olsa bile Facebook'un içine girdiği mevcut veri tartışmasının ardından, şifreleme sunan resmi sürümü kullanmanın daha güvenli olacağını söyleyebiliriz. Bir diğer tehlike ise uygulamanın çok fazla sahte sürümü var, bunları kullanmanız durumunda verilerinizin çalınmasına neden olabilir ve hatta cihazınızı tehlikeye atabilirsiniz.

Öte yandan veri skandalıyla kullanıcılarını küstüren Facebook'un ayağına aradaki buzları eritmek için bir fırsat gelmiş gibi görünüyor. Bakalım Facebook kullanıcılardan gelen bu isteğe nasıl yanıt verecek.