WhatsApp'ın kullanıcılar tarafından gereksiz olduğu düşünülen Durum özelliği, 450 milyonluk günlük aktif kullanıcı sayısı ile 191 milyon günlük aktif kullanıcısı bulunan Snapchat'i ikiye katladı.

Facebook’un WhatsApp için Durum yani bir anlamda Hikayeler özelliği getirmesi, pek çok kullanıcı tarafından eleştirilmiş ve gereksiz bulunmuştu. Fakat Facebook’un gelenekselleşen F8 Geliştirici Konferansı’nda açıklamalarda bulunan WhatsApp, eleştirilen Durum özelliğinin, Snapchat’ten daha fazla kullanıldığını ortaya çıkardı.

Snapchat’in 2018 ilk çeyrek raporlarına göre dünyanın ilk anlık içerik paylaşma uygulaması günlük 191 milyon aktif kullanıcıya sahip. 2018 ilk çeyrek verilerini açıklayan WhatsApp ise Durum özelliğinin günlük 450 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu bildirdi. Bu da WhatsApp’ın eleştirilen bir özelliğinin, Snapchat’in ana özelliğinden 2 katından fazla kullanıldığını gösteriyor.

WhatsApp’ın aylık 1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip olduğunu düşünürsek, getirdiği herhangi bir özelliğin yüz milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılması normal karşılanabilir. Bu durum, Facebook’un sahip olduğu Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar ile diğer uygulamalara karşı nasıl bir üstünlük kurduğunu daha açık bir şekilde gösteriyor.