WhatsApp’a gelen son güncellemenin ardından uygulamanın Google Play Store’unda birden binlerde ‘pozitif’ yorumlar belirmeye başladı, üstelik uygulamadan oyunmuş gibi bahsedilerek.

WhatsApp, son zamanların en çok konuşulan uygulamalarından oldu. Snapchat benzeri -hatta direkt Snapchat de diyebiliriz- özellikleri kendisine entegre eden, daha sonra şikayetleri göz önünde bulundurup eski özelliklerini tekrar getiren WhatsApp’la ilgili şimdi de Google Play Store’da yapılan oldukça tuhaf yorumlar konuşuluyor.

Son birkaç aydır yapılan yorumlarda kendisinden sanki oyunmuş gibi bahsedilen WhatsApp için ‘ücretsiz oyun oynamak için çok sakinleştirici’, ‘çok eğlenceli bir oyun’ gibi yorumlar yapılıyor. Üstelik yapılan değerlendirmelerin hepsi de 5 yıldız.

Aslında bir uygulamanın yaptığı güncellemeden sonra 5 yıldız alması kadar doğal bir şey yok, fakat WhatsApp’ın durumu hepinizin malumu. Snapchat özelliklerinin birebir kopyalayan WhatsApp’ın tüm kullanıcılardan 5 yıldız alması sizce de garip değil mi?

Tüm bu olanlardan sonra WhatsApp’ın ‘olumlu eleştiri satın aldığı’ yönünde dedikodular çıkmaya başladı ve şirket, bunun önüne geçmek amacıyla şu açıklamayı yaptı: "Hizmetimizi 1.2 milyar kullanıcı için daha iyi yapmak için sürekli çalışıyoruz. Sahte incelemeler için zamanımız yok. Sorun için Google ile iletişime geçtik ve çözmeye çalışıyoruz."