WhatsApp'ın bazı kullanıcılardan uygulama son sürümde olmasına rağmen sürüm güncellemesini isteme sorunu sonunda çözüldü.

13 Ocak’ta çevrimiçi olarak açıklanan bir hataya göre bazı WhatsApp kullanıcıları uygulamayı açtıklarında, uygulama sürümlerinin eski olduğu ve son sürüme yükseltmeleri gerektiği konusunda uyarı aldılar.

Uygulamalarını güncellemek için Play Store’u açan kullanıcılar ise uygulamaların zaten son sürümde olduğunu gördüler. Dolayısı ile hem son sürüme sahiptiler hem de uygulamayı son sürüme yükseltmeleri isteniyordu.

Üstelik bazı kullanıcılar WhatsApp’ın beta programından çıkmak için ‘test programından ayrıl’ seçeneğine dokunduklarında herhangi bir şey olmadığını söylediler. Dolayısı ile bir sorun vardı fakat kimse ne yapacağını bilmiyordu.

Neyse ki bazı kullanıcılar uygulamayı normal haline döndürmenin yolunu buldular. whatsapp.com/android üzerinden uygulamayı indirip manuel olarak kurulu olan uygulamanın üzerine tekrar kuran kullanıcılar, verilerini kaybetmeden sorunu çözdüklerini söylediler.

WhatsApp yaptığı açıklama ile sorunun arka planda giderildiğini söyledi. Yaşanan problemin güncellemenin dağıtım şekli ile ilgili olduğunu ve kontrol altında olmadığını da belirtti. Bazı kullanıcılar 12 Ocak’a yedekleme yapıp uygulamayı yeniden yüklemenin de sorunu çözdüğünü belirtti.