Facebook’un bünyesindeki WhatsApp, bir süredir Asya pazarlarında denediği önemli özelliğini bütün kullanıcılara sundu. Artık bir mesajı aynı anda yönlendirebileceğiniz sohbet sayısı sınırlandırıldı.

WhatsApp’ın iOS sürümü önemli bir güncelleme aldı. Bu güncellemeyle birlikte uygulamanın kararlılık düzenlemeleri hayata geçirildi. Gelecek özelliklerin büyük kısmı, son 1 aydır resmi şekilde biliniyordu. Biz de son güncelleme ile hangi önemli özelliğe kavuştuğumuzu açıklıyoruz.

WhatsApp birkaç yıl önce mesaj yönlendirme özelliğini aldığında bunun oldukça kullanışlı olabileceğini düşündük. Bazı konularda fazlasıyla işe yaradığı da söylenebilir, ancak yapılan son güncellemeyle iOS sürümü için yönlendirme sınırı getirildi. Artık aynı anda en fazla 5 kişiye mesaj yönlendirebileceğiz.

Bir süredir Hindistan gibi pazarlarda denemede olan bu özelliğin gelmesinde iki farklı neden olabilir. Birincisi, küresel çapta kullanıcıların 5’ten fazla yönlerdirme ortalamasına sahip olmaması. İkincisi ise WhatsApp’ın Business sürümünün, yönlendirme özelliğine ücretli olarak kavuşacak olması.

İkinci neden sadece bir ihtimal, ancak firmanın son haftalarda WhatsApp üzerinden para kazanma ısrarının arttığını düşünürsek mantıklı bir beklenti oluyor. İş için WhatsApp kullanan birisi, standart kullanıcıya göre daha düz ve tekdüze metin yazıp, daha çok kişiye yönlendirme yapmak ister. Eğer bu özellik standart sürümde ücretsiz sunulursa insanlar, iş için WhatsApp Business kullanmazlar.

Kullanıcıların mesaj yönlendirme ortalaması arttıkça, WhatsApp’ın geri bildirimlere uyarak limiti yükseltmesi gerekebilir.

iOS kullanıcıları, bir sonraki olası değişikliğe kadar bir mesajı ya da medyayı en fazla 5 sohbete (grup ya da kişi) yönlendirebilecekler.