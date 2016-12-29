WhatsApp’ın, Nokia’nın ‘Torunlarına’ Hala Destek Vermeye Devam Ettiğini Biliyor muydunuz?

Geçtiğimiz günlerde eski telefonlara desteğini kestiğini söyleyen WhatsApp, süreyi 2017 yazına kadar uzatmasının ardından Nokia Asha serisine de destek verdiği ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler uygulaması olan WhatsApp, geçtiğimiz günlerde hatırlayacağınız gibi eski nesil telefonlara destek vermeyeceğini bildirmiş, 2017 itibariyle binlerce telefonda kullanılamayacağını duyurmuştu. Ardından bu adımı erteleyen WhatsApp, süreyi 2017 yazına iterek bir kıyak geçmişti.

Bu bağlamda iPhone 3GS ve iOS 6 cihazları, Blackberry OS ve 10 cihazları, Android 2.1 ve 2.2 ile Windows Phone 7 ve Symbian S60 cihazlarına son 6 aylık destek verecek olan WhatsApp, aynı zamanda 3310’un torunları diyebileceğimiz Symbian S40 cihazları olan Nokia Asha serisine de desteğe devam ediyor.

Bu bağlamda Nokia Asha 300, Nokia Asha 301, Nokia Asha 302, Nokia Asha 303, Nokia Asha 305, Nokia Asha 306, Nokia Asha 308, Nokia Asha 309, Nokia Asha 310 ve Nokia Asha 311 cihazlarına desteğe devam eden WhatsApp, buradaki adresten indirebileceğiniz .jar ve .jad dosyası ile kurulum ve kullanım desteğine devam etmekte. (Adrese Nokia Asha telefonunuzdaki tarayıcıdan girmelisiniz)