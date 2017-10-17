WhatsApp, kullanım sıklığına paralel olarak paylaşılan veriler ile çok ciddi bir depolama alanı kaplamaktadır. Fakat gereksiz olduğunu düşündüğünüz WhatsApp verilerini temizleyerek cihazınızın hafızasını rahatlatabilirsiniz.

WhatsApp, tartışmasız bir şekilde dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması. Görüntülü ve sesli görüşme başta olmak üzere sunduğu sayısız özellik ile 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan WhatsApp, fark ettirmeden akıllı telefonlarımızın hafızasını dolduruyor olabilir.

WhatsApp çoğu kişinin gün içinde en fazla kullandığı uygulamadır ve özellikle grup sohbetleri atılan fotoğraf ve videolar ile çok fazla veri depolanmasına neden olur. Belki ‘birkaç video ve fotoğraftan bir şey olmaz’ diye düşünebilirsiniz ancak uzun süreli kullanımdan sonra dosyalarınızın toplam boyutuna şaşırabilirsiniz.

Neyse ki WhatsApp, uzun süreli dosya paylaşımının bir depolama sorunu yaratacağını fark ederek uygulamaya bir ‘veri ve depolama kullanımı’ ayarı koyuyor. Veri ayarı, hangi dosya türlerinin, hangi veri ağına bağlı iken otomatik indirileceğini belirlememizi sağlıyor. Fakat asıl önemli olan ‘depolama kullanımı’ ayarı.

Depolama kullanımına girdiğimizde hem grup hem de bireysel sohbetlerimizin tamamı listeleniyor ve cihazımızda ne kadar depolama alanı işgal ettiği yazıyor. Fazla veri bulundurduğunu düşündüğünüz sohbete tıklayarak GIF, resim, video, ses ya da metinleri ayrı ayrı olarak temizleyebilirsiniz. Böylece görüşmenizdeki önemli kısımları yok etmeden depolama alanında yer açabilirsiniz.

Bu özellik ne yazıkkı şu an için yalnızca iOS işletim sistemi bulunan cihazlarda yer alıyor. Fakat Android sürümü de şu anda test aşamasında. En yakın zamanda Android platformunda da WhatsApp verileri detaylı olarak kontrol edilebilecek.