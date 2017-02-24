WhatsApp’ın Yeni Durum Kısmına Sosyal Medyadan Büyük Tepki

WhatsApp’a gece yarısı gelen güncelleme ile birlikte ‘durum’ kısmında tıpkı Snapchat’te olduğu gibi 24 saat içinde silinecek video ve fotoğraf paylaşımı özelliği geldi. Fakat kullanıcılar, bu durumdan hiç memnun değiller.

Bu hafta başında WhatsApp’a ‘24 saat içinde kaybolan durum’ özelliğinin geleceğinden bahsetmiştik. Aslında haberini yaptığımız gün gelmesini bekliyorduk fakat şirket, güncellemeyi bugün yayınladı. Fakat şu an için sosyal medyadan gelen tepkiler, hiç de olumlu değil.

Özellikle Twitter’dan dertlerini dile getiren kullanıcılar, hem WhatsApp’ın da Snapchat furyasına kapılıp kendisini değiştirmesinden hem de klasikleşen ‘durum’ özelliğinin kalkmasından şikayet ettiler. En çok şikayet edilen konu ise ‘kişiler’ kısmının bulunmaması. Eğer WhatsApp’ın beta programına dahilseniz, hemen sağ alt kısımda yeşil renkteki bir yuvarlak içinde mesajlaşma ikonuna benzer bir göreceksiniz, oraya dokunduğunuzda kişiler kısmına ulaşacaksınız (bu arada klasik ‘mesaj’ ikonuna benzediği için ben hiç ‘burası kişiler kısmı galiba’ diye düşünmemiştim).

Şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla kullanıcılar Snapchat’ten alınıp da en çok Instagram’a getirilen ‘hikayeler’ özelliğini beğendiler. Onun dışında ‘şurayı satın alın da siz de kurtulun, biz de kurtulalım’ gibi bir hava hakim.

Twitter’dan gelen tepkilerden bazıları şöyle: