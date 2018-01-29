WhatsApp geliştiricileri, uygulamanın iOS sürümü için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni sürüm ile birlikte iOS kullanıcıları ne kadar okunmamış mesaj birikirse biriksin, grup sohbetlerinde etiketlendikleri mesajları kolaylıkla bulabilecekler.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınlayarak WhatsApp 2.18.20 sürümünü kullanıma sundu. Apple’ın yayınladığı resmi sürüm notlarına göre güncelleme bazı iyileştirme ve hata düzeltmeleri içeriyor olsa da güncelleme ile birlikte bazı küçük değişiklikler ve yeni özellikler de gelmiş oldu.

Öncelikle WhatsApp, spam mesajlarını engellemeyi amaçlayan yöntemlerini içeren kodları güncelleme ile temizlemiş durumda. İşler geliştiricilerin umduğu gibi gitmemiş olabilir. Bununla birlikte bir süredir test edilen 'Bahsedenler' özelliği güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunuldu. Artık grupta ne kadar fazla okunmamış mesaj birikirse biriksin ekranın sağında duran bahsedenler butonu ile etiketlendiğiniz tüm mesajları kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

WhatsApp 2.18.20 sürümü ile birlikte gerçekleşen tüm değişikliklere ve yeni özelliklere aşağıdaki listeden kontrol edebilirsiniz. Sizin fark ettiğiniz farklı bir yenilik varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp bir süredir spam mesajları engellemek için bazı yöntemler üzerinde çalışıyordu. Fakat bu güncelleme ile üzerinde çalıştığı tüm yöntemlerin kodları silinmiş gibi görünüyor.

Kullanıcılar, kapanmış ya da artık katılımcı bulunmayan bir grup sohbetine girdiklerinde WhatsApp kullanıcılara mesajları özel olarak yanıtlama seçeneği sunar. Böylece grupta katılımcı bulunmasa dahi atılmış bir mesaj üzerinden sohbet edilebilir.

İçinde büyük emoji olan bir mesajı alıntıladığınızda emoji küçük görünüyordu. Bu da değişti; artık alıntılanan mesajlardaki büyük emojiler de büyük görünüyor.