YouTube video desteği ile kullanıcıların memnuniyetini kazanmayı başaran WhatsApp, yeni güncelleme ile birlikte işi bir adım öteye götürerek Facebook ve Instagram videolarını da uygulama içinden izlemeye izin verdi.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlayarak sürümü 2.18.51’e yükseltti. Resim içinde resim(PiP) özelliği ve gruplar için birkaç yenilik getiren güncelleme, Avrupa kullanıcıları için de yeni bir kullanıcı anlaşmasını içinde barındırıyor.

WhatsApp’ın son dönemlerde sunmuş olduğu en iyi özelliklerden biri, YouTube videolarına destek vermesiydi. Bu sayede kullanıcılar uygulamayı terk etmeden WhatsApp üzerinden YouTube videolarını izleyebiliyorlardı. YouTube desteği konusunda kullanıcılardan beklediği geri dönüşleri alan şirket, şimdi de uygulamaya Instagram ve Facebook videoları için destek getiriyor. Böylece kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden gönderilen hem YouTube hem Instagram hem de Facebook videolarını doğrudan uygulama içinde izleyebilecekler.

WhatsApp iOS 2.18.51 sürümünün getirdiği tüm değişiklik ve yeniliklere aşağıdaki listeden bakabilirsiniz.

iOS kullanıcıları için WhatsApp’a kayıt sayfasının tasarımı yenilendi.

Eğer bir sohbette hiç yıldızlı mesaj bulunmuyorsa, sohbeti temizlemek için yalnızca ‘Mesajı Sil’ seçeneği görüntülenir.

Sesli mesaj kayıt özelliği iyileştirildi.

Analog saat etiketinin tasarımı iyileştirildi.

Avrupalı Apple kullanıcıları, bu güncelleme ile birlikte uygulamayı kullanmak için 16 yaşından büyük olduklarını kabul etmek zorundalar.