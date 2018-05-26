WhatsApp, iOS İçin Toplu Arama Özelliğini Test Ediyor!

tÖnümüzdeki sene toplu görüntülü sohbet özelliğini çıkarmayı düşünen WhatsApp, bu özelliği yavaş yavaş test etmek için beta sürümü kullanıcılarına sesli grup sohbet özelliğini çıkardı.

WhatsApp'ın görüntülü grup aramalarının çıkmasına hala uzunca bir zaman var, ancak WhatsApp bunun için bazı adımlar atmaya başladı bile. iPhone'da şu anda test aşamasında olan sesli grup aramaları ne yazık ki şimdilik yalnızca birkaç kullanıcı ile sınırlı.

Sesş, grup aramaları ise gelecek sene birden fazla kişiyi grup konuşmanıza dahil etmenizi ve bunu bir konferansa dönüştürmenizi sağlayacak. WABetaInfo tarafından Twitter'da bildirildiği gibi, sesli grup aramalarının arayüzü normal aramalarla hemen hemen aynı olacak. Tek fark ise konuştuğunuz kişilerin fotoğraflarını görüyor olmanız olacak.

WABetaInfo'nun da belirttiği gibi özellik şu an için yalnızca birkaç kişide kullanılabilir durumda. Ayrıca bazı Android kullanıcılarının da bu özelliği aldığına dair bazı söylentiler var, ancak konu hakkında henüz kesin bir şey yok. Şimdilik cihazdan kaç kullanıcıyı arayabileceğimize dair bir bilgi açıklanmadı. Tek bilinen şey ise bu özelliğin kısa sürede tüm cihazlara geleceği yönünde.