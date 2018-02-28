WhatsApp, iOS uygulamasına yeni bir güncelleme yayınlayarak zaman ve konum çıkartmaları özelliği getirdi. Fakat daha da önemlisi güncelleme, ilerleyen dönemde WhatsApp'ın sunacağı yeni özelliklerin ipuçlarını taşıyordu.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, AppStore’da yayınladığı 2.18.30 güncellemesi ile uygulamanın iOS sürümünü güncelledi. Güncelleme, iOS kullanıcıları için yeni bir özellik eklerken aynı zamanda gelecek özelliklerin de ipuçlarını gösterdi.

2.18.30 güncellemesi ile birlikte WhatsApp iOS sürümüne Instagram’dakilere benzer zaman ve konum çıkartmaları geldi. Artık iOS kullanıcıları WhatsApp üzerinden herhangi bir video, fotoğraf ya da GIF gönderdikleri sırada ‘emoji’ ikonuna dokunarak gönderilerinin üzerine zaman ya da konumu gösteren çıkartmalar ekleyebilirler.

Uygulamanın spam mesajları ile dolup taşmasını engellemeyi amaçlayan WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. 2.18.30 güncellemesinin kodlarında bulunan özelliğe göre kullanıcılar başka bir sohbetten yönlendirilerek kendilerine gönderilen mesajların üzerinde ‘iletilen mesaj’ şeklinde bir uyarı görecekler.

Mayıs ayında yürürlüğe girecek AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği gereğince WhatsApp, uygulamanın ‘hesap ayarları’ bölümüne kullanıcıların WhatsApp sunucularından verilerin raporunu indirmesini sağlayan bir buton ekleyecek. Böylece kullanıcılar, WhatsApp tarafından kullanılan verileri hakkında fikir sahibi olabilecekler.

Bununla birlikte WhatsApp, grup sesli görüşmeler üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Yine 2.18.30 güncellemesi kodlarının içinde bulunan ipuçları neticesinde keşfedilen özelliğe göre WhatsApp, sesli görüşmeler sırasında görüşmeye kişi ekleyebileceğimiz yeni bir özelliği geliştirme aşamasında.

Unutmayın ki zaman ve konum çıkartmaları dışında diğer özellikler, henüz geliştirme aşamasında bulunuyorlar. Yeni özelliklerin uygulamaya ne zaman geleceği ya da gelip gelmeyeceği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Fakat özellikle spam mesajları ve grup sesli görüşme konusunda bir özelliğin ilerleyen dönemlerde gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.