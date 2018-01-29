WhatsApp, CarPlay Özelliğiyle Arabalara Geliyor!

Yeni bir güncellemeyle WhatsApp, iPhone’un arabadayken sürüş esnasında telefon kullanmanızı sağlayan CarPlay özelliğine destek verecek.

Otomobilinizde uyumlu bir bilgi-eğlence sistemi varsa, iPhone telefonunuzla eşleştirebilirsiniz. Harita, mesaj, müzik ve eller serbest özelliklerini sunan CarPlay, aracınızda telefon kullanmak için oldukça güvenli bir sistem. Ancak ne yazıkki CarPlay ile uyumlu uygulamaların sayısı oldukça az. Minik adımlarla ilerleyen CarPlay, WhatsApp’tan da destek almaya başladı.

WhatsApp Messenger'ın en son sürümü olan 2.18.2’de iPhone CarPlay desteği de bulunuyor. IPhone'unuzu CarPlay sistemiyle aracınıza bağladıktan sonra, eğer kullandığınız WhatsApp güncelse, mesajlaşma ve konuşma gibi şeyleri eller serbest modu sayesinde telefonunuza dokunmadan yapabileceksiniz.

Ancak aracınızda CarPlay ile uyumlu bir sisteminiz yoksa WhatsApp tarafından yapılan bu güncelleme aracınızı değiştirene kadar sizin için hiçbir şey ifade etmeyecek. CarPlay, 2014 yılında iOS 7.1 sürümüyle birlikte piyasaya sürüldü. Ayrıca CarPlay, otomobil eğlence alanı konusunda Apple’ın yaptığı ilk atılım olmasında karşın oldukça yavaş gelişmekte. Peki, siz otomobil sürerken telefonunuzu nasıl kullanıyorsunuz?