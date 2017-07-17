WhatsApp, iPhone’lar İçin İki Yeni Özellikle Güncellendi!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS kullanıcılarını Android kullanıcılarına sunduğu özelliklerden mahrum bırakmıyor. Son güncellemeyle, sabitlenmiş sohbetler ve çok formatlı dosya paylaşımı artık iOS için de kullanılabilir.

Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp, platformalar arası büyümeye devam ediyor. Neredeyse her ay kritik özellikler ve güncelleştirmeler alan uygulama, mesajlaşma uygulamaları arasındaki tahtından ineceğe hiç benzemiyor. Zira geçtiğimiz ay Android kullanıcılarına sunulan iki özellik, iPhone kullanıcılarına da sunuldu.

Sürüm 2.17.40 gelen özellikler şöyle:

Sabitlenmiş sohbetler, en çok yazışma yaptığınız 3 sohbeti, sohbet listenizin başına pinlemenize izin veriyor. Bir sohbeti sabitlemek için hızlıca kaydırın ve pin simgesine dokunun.

Bir diğer yenilik ise her formatta 100 MB’a kadar dosya paylaşımı. Artık kullanıcılar sadece PDF ile sınırlanan formatları değil, her türlü dosya formatını bir birine gönderip alabilecekler. Paylaşım menüsünden artık istediğiniz dosyayı seçebilirsiniz.

An itibariyle test aşamasında olan ve yakın zamanda gelmesini beklediğimiz özellikler ise uygulama kullanımını hızlandıracak. Emoji arama ve gönderilen mesajı geri çağırma özelliklerinin biraz daha geliştirilmesine ihtiyaçları var.