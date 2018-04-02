'En iyi' olma unvanını elinden kaptırmak istemeyen WhatsApp, kullanıcıların taleplerine yanıt vererek uygulamaya yepyeni özellikler sunmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için uygulamaya yeni özellikler eklemeye devam ediyor. iOS cihazlar için Touch ID desteği getirecek olan WhatsApp, ayrıca tüm platformlar için karanlık mod özelliği de ekleyecek. 256 ile sınırlı olan WhatsApp gruplarındaki kişi sayısı ise artık 4096 olabilecek.

Eğer bir iOS işletim sistemi ile çalışan akıllı telefona sahipseniz ve özel sohbetlerinizin güvenliği konusunda endişeye kapılıyorsanız, Touch ID desteği endişelerinizi bitirecektir. Bu özellik, uygulamaya yalnızca parmak iziniz ile ulaşmanızı sağlayacak. Bu sayede ekran kilidiniz açık olsa dahi WhatsApp konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak.

Karanlık mod desteği ise kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özellik. Adından da anlaşılacağı üzere bu özellik, kullanıcıların WhatsApp’ı daha koyu renk bir temada kullanmasını sağlıyor. Yeni gelen bir diğer özellik ise 256 kişilik WhatsApp gruplarına sığamayan toplulukları 4096 kişilik yeni sınırla rahatlatıyor.

Peki WhatsApp, gelecekte başka hangi özellikleri kullanıma sunacak?

WhatsApp’ın iOS için yayınladığı 2.18.40 beta sürümü, gelecekte kullanıcıların WhatsApp widget’ı üzerinden durum güncellemelerini görebileceğini gösteriyor. Ayrıca kullanıcılar başka bir uygulamaya geçseler, hatta ekranı kapatsalar dahi sesli mesajları dinleyebilecekler. Ayrıca uygulamanın çökmesi durumunda geliştiricilerle doğrudan iletişim kurmanızı sağlayan yeni bir özellik daha geliyor.