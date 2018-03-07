Simgesinin her temaya uygun olmadığını düşünen WhatsApp, uygulaması için WhatsApp betaya uyarlanabilir ikonlar özelliği getirdi.

WhatsApp neredeyse hemen herkesin kullandığı, toplam kullanıcısı sayısı 1.5 milyara ulaşan bir anlık mesajlaşma uygulaması. Uygulama sürekli yeni özelliklerle güncel tutulsa da hepimizin ana sayfasını süsleyen WhatsApp ikonu yıllardır görüntüsünü hiç değiştirmedi.

Uzun süre aynı ikonu kullanmak sıkıcı olabilir. Bunun için üçüncü parti bir başlatıcı yükleyebilir, WhatsApp simgesini değiştirebilirsiniz. Fakat yine de ikonun şekli aşağıdaki görsel de gördüğünüz gibi diğer simgelerle tam olarak uyum sağlamaz. Bunun farkında olan WhatsApp, 2.18.74 beta sürümü ile birlikte uyarlanabilir simgeleri aktif ediyor.

Uyarlanabilir simgeler WhatsApp ikonunu tamamen değiştirmenize olanak sağlamıyor (Tabii üçüncü parti bir başlatıcı kullanmıyorsanız.) Yalnızca mevcut WhatsApp ikonunun başlatıcınızın ikon tasarımları ile uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Böylece tüm ikonlarınız kareyken WhatsApp ikonu yuvarlak bir şekilde sırıtmıyor.

WhatsApp, 6 farklı uyarlanabilir simge belirlemiş durumda. Bu simgeler en çok kullanılan ikon paketleri ile uyumlu olduğundan başlatıcınız ile uyum sağlayacağından şüpheniz olmasın. Dilerseniz buraya tıklayarak WhatsApp’ın Play Beta Programına üye olabilirsiniz.