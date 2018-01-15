Dünyanın en büyük kullanıcı kitlesine sahip anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıları spam mesajlar konusunda uyaracak bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, yakında ücretli olacak. Bu mesajı eğer rehberindeki 25 arkadaşına iletmezsen WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek için aylık ücret ödemeniz gerekecek.

Bu mesaj tanıdık geldi mi? WhatsApp’taki spam mesajlar son derece can sıkıcıdır. Eğer mesaj tanımadığınız bir numaradan geliyorsa kolaylıkla spam olarak bildirip WhatsApp’tan engellenmesini sağlayabilirsiniz. Fakat tanıdığınız birinin WhatsApp’tan engellenmesi için bildirmek kolay olmuyor.

WhatsApp, reklam ya da sahte haberlerin yayılmasına neden olan spam mesajların önüne geçebilmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik ile WhatsApp, 25’ten fazla gönderilen mesajları spam olarak algılayacak ve kişiyi engelleyecek. Ayrıca spam mesajı alan kullanıcılar da uyarılacak.

Henüz geliştirme aşamasında olan özelliğin nasıl çalışacağı ve işlevsel olup olmayacağı tam olarak bilinmiyor. Fakat spam mesajlarını tamamen ortadan kaldırmayacağı kesin. Yeni özellik 25’e kadar toplu mesaja izin veriyor. Bu sayıya ulaştıktan sonra spam gönderici yeni bir mesaj oluşturup göndermeye devam edebilir.

Buradaki asıl kritik nokta, spam mesaj alıcılarının uyarılacak olması. Böylece kullanıcılar daha mesajı açmadan bir reklam ya da sahte haber ile karşı karşıya kaldıklarını bilecekler. Bu sayede kullanıcılar spam mesajlarında bulunan herhangi bir bağlantıya tıklamayacak ve siber korsanlara veri göndermeyecekler.

Ne yazık ki şu an için bildiğimiz tek şey WhatsApp’ın böyle bir özellik üzerinde çalıştığı ve ilk olarak Android kullanıcılarına yayımlayacağı. Özelliğin nasıl çalışacağı ve diğer detaylar hakkında yeni bilgiler geldikçe sizi haberdar edeceğiz.