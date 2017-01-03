WhatsApp Kullanıcılarına Önemli Uyarı: Yeni Bir 'Sahte Dosya' Paylaşımına Dikkat Edin!

Güncellenen WhatsApp, eskisinden daha güvenli olsa da; hacker'lar yan yollardan dolaşmaya devam ediyor.

WhatsApp son güncellemelerle, her zamankinden çok daha güvenli. Ancak son günlerde ortaya çıkan bir yeni dosya yollama muhabbetiyle birçok verinizi çalabiliyorlar.

Ortaya çıkan detaya göre siber saldırganlar, kullanıcıların banka verilerini çalmak için WhatsApp hesabınızdan bir Excel dosyası yolluyor. Tabii ki aslında karşınızdaki bir Excel dosyası değil. Dosya açıldığında, zararlı kodlar akıllı telefonunuza yayılıyor ve kullanıcının, banka bilgileri de dahil olmak üzere tüm kişisel bilgilerini elde edebiliyor.

Şimdiye kadar sadece Hindistan'da bu tür saldırılar gerçekleştirildi. Ancak her ne kadar Hindistan devleti gerekli uyarılarda bulunmuş olsa da kopya bir saldırının, diğer ülkelerde gerçekleşmesinin önünde hiçbir engel yok.

Söz konusu dosyaların isimleri, "NDA-ranked-8th-toughest-College-in-the-world-to-get-into.xls" ve "NIA-selection-order-.xls" olarak tanımlanmış. Yani en usta kullanıcıları bile kendisinin Excel dosyası olduğuna inandırabilir.

Siber saldırganlar nedense; özellikle askerleri, polisleri ve yarı askeri personeli hedef alıyor gibi gözüküyor.

Nedense bu haberler, Iknowwhatyoudownload sitesinin kurulmasından sonra yaygınlaştı. Mahremiyet kaygılarına rağmen, site yönetimi kötü niyetli kişileri afişe ettiğini savunuyor. Aslında sitenin, eşsiz sahte linkler yaratarak kullanıcıları takip ettiği iddia ediliyor. Gerek WhatsApp kullanıcılarını, gerekse PC kullanıcılarını dikkatli olmaya davet ediyoruz.