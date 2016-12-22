Aman Dikkat: Dolandırıcılar Şimdi de WhatsApp'tan Mesaj Göndererek Avlarını Arıyor!

İnternette dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Starbucks'a ait anket doldurduğunu sanan ve WhatsApp'ta anketi paylaşarak Starbucks kartı kazanacağını sananlar dolandırıcıların kurbanı oldu.

İnternet elbette bilgiye erişimle birlikte insanlar için paha biçilemez bir nimet ancak her şeyin dijital dünyaya kayması, dolandırıcılar için de yeni kapılar açıyor ve dolandırıcılar daha inandırıcı yöntemlerle insanları ne yazık ki kandırabiliyor.

Bu dolandırıcılık örneklerinden bir tanesi de son günlerde sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Arkadaşlarınızdan gelen Starbucks anketi linkiyle başlayan dolandırıcığın sonunda hem paranızı kaybediyor, hem de on arkadaşınızın da bu tuzağa düşmesi için davet gönderiyorsunuz.

Bu anket öncelikle WhatsApp üzerinden arkadaşınızdan gelen bir anket linkiyle başlıyor ve anketi doldurduğunuzda 500TL değerinde Starbucks kartı kazanacağınız söyleniyor. Güvenilir bir arkadaşınız bu tuzağa düştüyse, siz de inanarak anketi dolduruyorsunuz. Ardından anketi tamamlamak ve ödülünüzü almak için bu anketi 10 arkadaşınızla WhatsApp üzerinden paylaşmanız gerektiği söyleniyor, sistem paylaşımları anladıktan sonra sizi bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada ise apaçık bir şekilde sizden para çekiyor ve verilerinize ulaşabiliyor ya da diğer bir değişle dolandırılıyorsunuz!

Bu olay anlatınca her ne kadar basit bir şey gibi görünse de ne yazık ki o durumu yaşadığınızda inandırıcı olabiliyor ve ne yazık ki sistem hem sizden para çekiyor hem de arkadaşlarınızdan da çekmek için böyle bir ileti gönderiyor.

Bu tarz durumlarla sizin de karşılaşma ihtimaliniz olduğu için özellikle belirtelim; hiçbir şekilde Starbucks anketini doldur 500TL'lik Starbucks kart kazan gibi saçma ve doğruluğu olmayan anketlere inanmayın, bu tarz bir gönderi paylaşan arkadaşlarınızı uyarın ki başınıza tatsız bir olay gelmesin.