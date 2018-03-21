Facebook, yaklaşık 50 milyon kullanıcının verilerini ticari olarak kullandığına ilişkin skandaldan sonra büyük bir kriz sürecine girdi. Şirketin itibarı yerlerde sürünürken, yaşanan krize ilişkin Facebook’un bir diğer platformu olan WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton, sosyal medyadaki #DeleteFacebook kampanyasına destek verdi.

Facebook, 2014 yılında 19 milyar karşılığında WhatsApp’ı satın aldı. O tarihten bu yana dünyanın en çok kullanılan mobil mesajlaşma servisi, Facebook sunucularından hizmet veriyor. Yani mesajlaşan herkesin bütün aktivitesi Facebook’un kontrolünde bulunuyor.

Şirketin ana uygulaması olan Facebook’a üye 50 milyon insanın verilerini İngiltere’de bulunan Cambridge Analytica isimli bir şirketle paylaşması, büyük bir veri gizliliği ihlaline neden oldu. Cambridge Analytica, geliştirdiği üçüncü parti uygulamayla, seçim sürecindeki ülkelerde Facebook üzerinden harici anketler düzenliyordu. Ancak anketi doldurmak için uygulamaya giren her insanın verisi, ticari olarak kullanılmak üzere depolandı. Bu doğrudan suç teşkil ediyor.



WhatsApp kurucuları Brian Acton ve Jon Koum

2 günde Facebook’a milyarlarca dolar kaybettiren bu krizin adı “Cambridge Analytica krizi” ya da daha genel adıyla “Veri ihlali krizi” olarak büyümeye devam ediyor. Ayrıca iddia ediyoruz ki bu süreç film olsa, Facebook’un kuruluş hikayesini anlatan Social Network filminden daha çok izlenebilir.

WhatsApp mesajlaşma servisiyle milyonlara hitap eden Brian Acton, eskiden Yahoo’da bir çalışan olan arkadaşı Jan Koum’la WhatsApp fikrini ortaya koymuşlardı. Facebook bu iki isme 2014 yılında şirketten 19 milyar dolarlık hisse senedi verdi ve uygulamayı satın aldı. Koum hala Facebook bünyesinde çalışıyor. Ancak Acton, 2017 yılında WhatsApp verilerinin kötüye kullanılma söylentilerinden sonra şirketten ayrıldı.

Brian Acton, Twitter hesabı üzerinden yaşanan krizlere ilişkin net bir mesaj paylaştı:

"Vakti geldi. #DeleteFacebook"

Cambridge Analytica krizinin doğrudan Trump ve Trump’ın başkan olabilmesiyle ilişkili tutulması, Facebook’un tarihindeki en derin krizlerden birisini başlattı. Kullanıcılar Twitter üzerinden #DeleteFacebook etiketiyle kampanya başlattılar. Bu durum Facebook’un hisselerini büyük bir hızla düşürmeye başladı. Zuckerberg cephesinde ise hala sessizlik hakim.

Sürece ABD ve İngiltere parlamentosu katıldı. Politik açığın odağındaki Facebook ister istemez siyasileşerek, dünyanın en büyük reklam firması konumundan dünyanın en büyük hırsızı konumuna gelmek üzere.

Brian Acton, geçtiğimiz yıl WhatsApp’ın rakip uygulaması Signal’e 50 milyon dolar yatırmıştı. Signal veri gizliliği ilkesine uygun olarak hareket eden ve bu verileri koruyan Signal Foundation isimli bir vakfın denetimi altında faaliyet gösteriyor.