Android beta sürümünü güncelleyen WhatsApp, çıkartma mağazasına yeni çıkartma paketleri ekledi. Fakat çıkartmalar özelliği hala kullanıma açılmış değil.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android sürümü için Google Play Beta Programı aracılığı ile yeni bir güncelleme yayınlayarak beta sürümünü 2.18.75’e yükseltti. Peki WhatsApp beta 2.18.75 sürümü, mesajlaşma uygulaması için hangi yenilikleri getiriyor?

Bildiğiniz üzere WhatsApp bir süredir uygulamaya getireceği çıkartmalar özelliği üzerinde çalışmakta. Önce kullanıcıların diledikleri çıkartmaları indirebilecekleri bir WhatsApp Çıkartma Mağazası açan şirket, şimdi de mağazaya yeni çıkartma paketleri eklemeye başladı.

Çıkartma özelliği henüz kullanıcıların hizmetine sunulmuş değil. Dolayısı ile uygulamasını 2.18.75 sürümüne güncelleyen beta kullanıcıları çıkartmalar özelliğine ulaşamamalarına şaşırmasınlar. WhatsApp şu anda yalnızca özellik hizmete girdiğinde aktif etmek üzere çıkartmalar özelliğinin kodlarını etkinleştirilmemiş olarak yayınlamaktadır.

Çıkartmalar özelliğinin kullanıcılara ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor. Fakat WhatsApp, özelliği son haline ulaştırdığında ve mağazaya yeterince çıkartma paketi eklediğinde, özelliğin tüm dillere çeviri işlemlerini gerçekleştirip kullanıcılara sunacaktır. 2.18.75 sürümü ile gelen çıkartma paketlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Salty

Cuppy

Bibimbap