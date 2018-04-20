Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ta yine çoğu kullanıcının kafasını karıştıran bir uyarı mesajı dolaşmaya başladı. Bu kez masum görünmek için gerçek uyarıları içeren mesaj, kullanıcıların cihazlarını ele geçirmeye müsait bağlantılar içeriyor.

WhatsApp üzerinde yakınlarınızdan ya da bilinmeyen numaralardan gelme ihtimali bulunan pek çok sahte uyarı mesajı bulunuyor. Aslında bu tarz olaylar Facebook’un mesajlaşma servisi Messenger’da çok daha fazla yaşanıyor. Ancak WhatsApp, cihaz donanımına erişme konusunda daha basit önlemlere sahip. Bu nedenle dikkat edilmesi gerekiyor.

Yeni ortaya çıkan ve mesajı alan kişilerin “Martinelli” isimli bir videonun varlığına karşı uyaran bu mesaj, muhtemelen o videoyu hiç izlemeden panik yapan kullanıcılar tarafından gönderiliyor. Ancak fark etmedikleri şey, bilgisayar korsanlarının oyunlarına alet oldukları. Çünkü araştırmalara göre böyle bir videonun hiç var olmadığı anlaşıldı. Söz konusu mesajın yaklaşık 1 yıldır dolaşımda olduğu biliniyor.

WhatsApp üzerinden gönderilen bağlantıların büyük bir kısmı, eğer içeriğini biliyorsanız güvenlidir. Ancak güvenmediğiniz bağlantılara tıkladığınız anda yönlendirildiğiniz siteler, cihazınıza kötü amaçlı yazılımları yükleyebilirler.

Martinelli videosuna dair sahte bir uyarıyla insanları endişelendiren bu mesaj, durumu masum göstermek için bir de ek uyarı içeriyor. Bu uyarı artık suyu çıkan WhatsApp Gold üyeliği sahtekarlığıyla ilgili. WhatsApp Gold adıyla ücretli bir özel üyelik paketi sunulduğuna yönelik iddilara artık çoğu kişi inanmadığı için mesajda böyle bir sürümün olmadığı, kullanıcıların dikkat etmeleri gerektiği söylenir. Yani doğruluk payı olan bir söylem sayesinde mesaj, gerçekçi gösterilmeye çalışılıyor.

Mesajlaşma servislerinden gelen bu tarz uyarı metinlerine güvenmeyin ve içindeki bağlantıları açmamaya özen gösterin. Çoğu insanın bir anlık panikle yayılmasına neden olduğu bu mesajlar, milyonlarca kişinin kişisel bilgilerinin çalınmasına neden oluyorlar. Bu bilgiler arasında cihazlarınıza kayıtlı olan banka hesap bilgileriniz de bulunabiliyor.