"Whatsapp Mesajı Gönder" Butonu Facebook Reklamlarına Eklendi!

Facebook'un Whatsapp üzerinden gerçekleştirmek istediği reklam özelliği sonunda gün yüzüne çıktı. Artık Facebook'da reklam veren işletmeler, Whatsapp numaralarını reklamlara ekleyebilecekler.

Eylül ayında Facebook’un reklam yöneticisine eklenen kod, teknoloji ve reklamcı çevrelerde oldukça konuşulmuştu. İşletmelerin, Facebook üzerinde verdiği reklamlarda “Whatsapp mesajı gönder” butonu üzerinden eylem çağrısında bulunan reklamları hayata geçirebileceği de bu sayede tartışma konusu olmuştu. Ancak yine de Facebook Whatsapp'ın doğrudan bir reklam aracı olmayacağı konusunda bir söz verdiği için çoğu insan iddianın asılsız olduğunu düşünüyordu.

Bugünden itibaren belirli ülkelerde çıkan Facebook reklamlarındaki “WhatsApp mesaj gönder” butonu sayesinde işletmeler artık müşterileriyle WhatsApp üzerinden mesajlaşabileceği ortaya çıktı. Şimdilik başta Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Asya’nın bir kısmı da dahil yavaş yavaş yayınlanan bu özellik, Facebook’un WhatsApp üzerinden gelir elde etmesinin en iyi yolu olmasından öte, sözünü tutmasının da bir yolu olabilir.

Özelliğin yayınlandığı bölgeler arasında ise şimdilik Avrupa yer almıyor. Bunun nedeni ise Avrupa’da kişisel verilerin paylaşılmasına yönelik bir yasa çıkmış olması. Belki tüm bu testler tamamlandıktan sonra Facebook bu reklam modelini Avrupa’da da yaygınlaştırabilir. Ancak yine de durum şimdilik kesin değil. Ayrıca ülkemizde bu reklam özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağına dair kesin bir bilgi de yok.

Facebook uzun bir süredir oldukça yüksek bir fiyata satın aldığı Whatsapp'tan gelir elde etmeye çalışıyordu. Yine de bunu uygulama üzerinden kullanıcıların gözüne reklam sokmayarak yapmanın bir yolunu bulmuş olması bizi sevindirdi. Yine de umarız iş çığırından çıkmaz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu özellik işletmeler arasında yaygınlaşır mı?