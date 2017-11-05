WhatsApp Mesajlarını Çevrimiçi Görünmeden Nasıl Yanıtlarız?

Gizlilik önemlidir... Sohbeti uzun tutmak istemediğiniz birine ya da mesajını yanıtlamayacağınız kişilere çevrimiçi görünmek istemeyebilirsiniz. İşte WhatsApp'ta çevrimiçi görünmeden mesaj yazmanın 3 pratik yolu.

Herhangi bir sebepten dolayı WhatsApp’ta bir mesaj yanıtladığınız sırada mesajı gönderdiğiniz kişinin ya da rehberinde kayıtlı olduğunuz diğer kişilerin sizi çevrimiçi olarak görmesini istemeyebilirsiniz. Neyse ki bunun için bildiğimiz birkaç yöntem bulunuyor.

Öncelikle eğer tüm konuşmayı görmeniz gerekmiyorsa ve sadece gelen mesajı cevaplamak istiyorsanız, çevrimiçi görünmeden yanıtlamak son derece kolaydır. Eğer Android Nougat ya da üzeri bir işletim sistemine sahip telefon kullanıyorsanız, bildirim menüsünü açtıktan sonra WhatsApp bildiriminin altında duran ‘yanıtla’ butonuna tıklayarak mesajı bildirim menüsü üzerinden yanıtlayabilirsiniz. Bildirim menüsü üzerinden yanıtladığınız herhangi bir WhatsApp mesajında kullanıcılar sizi çevrimiçi göremezler.

İkinci yol biraz daha zahmetli. Eğer konuştuğunuz kişiye yanıt vermek için uygulama içinden sohbet ekranını mutlaka açmanız gerekiyorsa, aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Telefonunuzun Wi-Fi ve hücresel veri bağlantılarını kapatın.

Sohbete girin, mesajınızı yazın ve gönderin.

WhatsApp’ı kapatın.

Wi-Fi ya da hücresel veriye yeniden bağlanın.

İnternet bağlantısına yeniden kavuştuğunuzda WhatsApp, çevrimdışı olarak yazdığınız mesajları göndermeye başlayacak. Fakat bu esnada uygulamayı açmanız gerekmediği için çevrimiçi görünmeyeceksiniz.

Üçüncü yol ise akıllı saat sahiplerini ilgilendiriyor. Bir mesaj aldığınızda akıllı saatiniz üzerinden yanıtlarsanız çevrimiçi görünmezsiniz. Tüm sohbeti okumadan yalnızca son mesaja yanıt vermek için güvenli bir yol.