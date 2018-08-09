Son dönemin en çok kullanılan uygulaması Whatsapp, halkı manipüle etmek isteyen bilgisayar korsanlığının kurbanı oldu.

Whatsapp güvenlik araştırmacıları, daha önce teslim edilen mesajlardaki içeriğin veya gönderici kimliğinin değiştirilebileceğini bildirdi.

Check Point Software Technologies adlı şirket, bilgisayar korsanları tarafından uygulamanın değiştirilmiş bir versiyonunun yapılabileceğini keşfetti. Bu versiyon sayesinde görülen veya cevaplandırılan bir mesajın değiştirilebiceğiniden de bahsetti. Whatsapp yöneticileri, hizmetin saldırıya uğramış sürümlerinin kullanılarak halkın manipüle edildiğini söyledi. Ancak bu manipüle yeteneğinin bir kusur olmadığı, her iletinin doğrulanmasının gizlilik sorunları oluşturabileceği ve uygulamayı yavaşlatabileceği söylendi.

Uygulamanın en büyük pazarı olan Hindistan'da; Whatsapp uygulamasından yayılan ve çocukların kaçırıldığından bahseden bir yanlış bilgi doğrultusunda, Dhule kentindeki linç olayı patlak verdi. Bu mesajlar sonucunda 20'den fazla saldırı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hindistan hükümeti, yanlış bilgi veren mesajlaşma uygulamalarının nasıl engelleneceğini öğrenmek için talepte bulundu.

Bunun üzerine Whatsapp, temmuz ayında geliştirdiği bir özellik ile, mesajların iletilmesini sınırlandırmak ve yanlış haberleri engellemek için ortaya atılan ipuçlarını gündeme getirdi.