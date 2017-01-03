WhatsApp, Milyonlarca Akıllı Telefona Destek Vermeyi Kesti!

Eğer Android ve iOS’in eski sürümlerini kullanıyorsanız, yeni yılda WhatsApp dışında farklı bir servis kullanmanız gerekecek; zira şirket, işletim sistemlerinin birçok eski sürümüne destek vermeyi kesti.

Yeni yıla maalesef bazılarınızın hoşuna gitmeyecek bir haberle giriş yapıyoruz: WhatsApp, Android ve iOS işletim sistemlerinin bazı sürümlerine destek vermeyi kesti. Android 2.2 Froyo ve daha eski sürümler, iOS 6 ve daha eski sürümler ve Windows Phone 7 ile birlikte daha eski sürümlere sahip akıllı telefonlarda bundan sonra WhatsApp kullanılamayacak.

Bunlar aslında çok eski sürümler -örneğin Android 2.2, 2010 yılında piyasaya çıktı-, fakat hala birçok kişi, yeni sürüme yükseltilmeyen telefonlar kullanamaya devam ediyorlar. Bu sebeple hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi, artık WhatsApp’tan faydalanamayacak.

Şimdi ‘bu sürümü hala kaç kişi kullanıyor olabilir ki?’ diye düşünebilirsiniz, hemen cevabını verelim. Android 2.2, piyasadaki tüm Android cihazlarının %0.1’ini oluşturuyor. Eylül 2015 itibarıyla 1.4 milyar aktif Android cihazın olduğu açıklanmıştı (ki bu sayı şimdi 1.7 milyar civarına yükselmiştir), bu da kabaca 1.4 milyon cihazın hala Android 2.2 sürümünü kullandığı anlamına geliyor.

iPhone kullanıcıları

WhatsApp, 2009’da piyasaya sürülen ikinci nesil iPhone 3GS’e de destek vermeyi bırakıyor. Daha da önemlisi, iOS 6’le çalışan herhangi bir cihaz da mesajlaşma servisinden faydalanamayacak. Bu da muhtemelen işletim sistemi yeni sürümüne güncellenmemiş bazı iPhone 4, 4S ya da 5’leri kapsayacak.

Windows Phone kullanıcıları

Windows Phone 7, Ekim 2010’da piyasaya sürülmüştü ve Microsoft, 2014 yılında bu işletim sistemine destek vermeyi kesmişti. WhatsApp’ın da bu sebeple desteğini kestiğini görmek aslında pek şaşırtıcı değil. Eğer aranızda hala Windows Phone 7 kullananlar varsa, en kısa sürede yeni işletim sistemi sürümüne geçmesini öneririz.

Bu arada birkaç gün önce yaptığımız haberimizde WhatsApp’ın bu sürümlere 6 ay daha destek vereceğinden bahsetmiştik fakat alınan ani bir kararla bu aydan itibaren söz konusu desteğin verilmeyeceği kesinlik kazanmış oldu.