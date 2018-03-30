WhatsApp'a numara değiştirirken bir sıkıntı yaşamamanız için var olan özelliğine ek bir güncelleme daha geliyor.

Facebook zor günler geçirmeye devam etse de, şirketin alt platformlarından WhatsApp’ta işler fena gitmiyor. Sürekli yeni güncellemelerle kullanıcılarını memnun eden WhatsApp, şimdi de numara değiştirme özelliği için ek özellikler getirecek. Mobil operatörü veya telefon numarasını değiştirenler için kolaylıkla numara değiştirme imkanı sunan WhatsApp, iOS, Android ve Windows Phone işletim sistemine sahip cihazların tüm verileriyle birlikte kolaylıkla başka bir numaraya geçmesine olanak tanıyor.

WhatsApp’ta Numara Değiştirme

WhatsApp’ta bulunan ayarlar menüsünden numaranızı değiştirebilirsiniz. Bunun için Ayarlar>Hesap>Numarayı Değiştir seçeneklerine tıklamanız gerekiyor. Sonrasında yeni telefon numaranızı girip bu numarayı SMS yoluyla doğrulayarak WhatsApp’ı yeni numaranız üzerinden kullanabilirsiniz. Aslında bu işlemleri zaten yapıyorduk. Yakında gelecek güncellemede, bu adımlardan sonra yapmak istediğiniz şeyleri size soracak yeni bir ekran geliyor. Burada, kişilere haber ver/verme gibi özellikler bulunuyor. Kişilere haber vermemeye karar verseniz dahi bulunduğunuz gruplarda numarayı değiştirdiğinize dair bir bildirim gittiğini hatırlatalım.

Yeni güncellemenin çok yakında Android üzerinde yayınlanması beklenirken, iOS ve Windows Phone’a ne zaman geleceği henüz belli değil. Muhtemelen bu platformlara da en yakın zamanda böyle bir güncelleme gelecektir.

Facebook’un veri ihlali olayları ile gündeme gelmesi WhatsApp’a da yansıyacak mı dersiniz? Facebook bilgilerimizi genel anlamda topluyor olsa da, en kişisel verilerimiz WhatsApp üzerinde bulunuyor.