WhatsApp, Önemli Sohbetler İçin Muhteşem Bir Özellik Deniyor

Beta sürümünde kullanılmaya başlayan yeni özellik sayesinde önemli sohbetlerimizi başa tutturabilecek ve telefondan uzak kaldığımız saatler sonrasında mesajlaşma keşmekeşinden bir nebze kurtulabileceğiz.

WhatsApp bir devri kapayıp bir sonrakini açan uygulamaların başında geliyor. SMS’i tarihe gömen WhatsApp, mobil rehberinizle sohbet etme temelinde kurulup, grup sohbetiye de adeta arşa çıktı.

Yıllardır mobil iletişimimizin eli ayağı konumunda olan uygulamayı artık kullanmayan yok desek yeridir. İşte bu sebepten dolayı bir kişiyle ya da bir grupla olsun aynı anda aktif olan 10’dan fazla sohbetin parçası olabiliyoruz. Bazen elimizden istesek de bırakamadığımız telefonlarımızdan bir gayretle uzaklaştığımızda WhatsApp sohbetleri şişmeye başlıyor. 100’lerce mesaj, ses kaydı, medya ve dosya birikiyor ve önem sırasına dizmek oldukça zorlaşıyor.

İşte böyle müşkül durumları ortadan kaldıracak, bize önemli sohbetlerimizi sohbet listesinde başa sabitleme rahatlığını sunacak yeni özellik sayesinde; gelen mesajların zamanına göre değil, bizim için önemine göre sıralanmasını sağlayacağız. Şu an için WhatsApp’ın Beta sürümüne sahip olan birkaç kullanıcının test ettiği özellik, aynı anda 3 sabitlenmiş sohbeti söz konusu keşmekeş olan sohbet listesinde en başta gösterecek ve diğerlerine karıştırmayacak.



Örneğin iki sohbetin yanındaki pinleme logosunu görüyorsunuz.

Böyle bir özelliğin bu zamana kadar gelmemiş olmasını bazı sebeplere bağlayan WhatsApp ekibi, son kullanıcıların alacağı güncelleme hakkında net bir tarih vermiyor. Bu tip yenilikleri herkesten önce kullanmak için WhatsApp Beta’ya kayıt olabilirsiniz. Hali hazırda bir test kullanıcısı olursanız karşılaştığınız sorunları raporlamanız gerekecek. Dolayısı ile “Ben böyle iyiyim” diyenlerin, özelliklerin sorunsuz şekilde çalıştığı güncellemeleri bekleyerek kullanmalarını tavsiye ediyoruz.