Bir Whatsapp yöneticisinin kendi blogunda yazdığı yazıya göre Whatsapp, para kazanma yöntemi geliştirmesi için bir 'eleman' arıyor.

WhatsApp, şirketin mali gücünü arttırmak için para kazandırma yöntemleri geliştirecek bir profesyonel arıyor. Bir şirket yöneticisinin blogunda paylaştığı yazıya göre mesajlaşma uygulamasının sahibi Facebook, ''Uygulamadan para kazanmaları için ürün geliştirmeye liderlik yapacak bir birey'' arıyor. WhatsApp, kullanıcı bazında nasıl para kazanabileceğini bulmak için ödeme teknolojilerini gözden geçiriyor, bunun için uygulamanın yıl sonuna kadar UPI desteği alması bekleniyor.

Bloguna, ''Eğer ürün geliştirmede deneyimliyseniz, hem şirketler hem de tüketiciler ile empati kurabiliyorsanız, zorlu faaliyetlere meyilliyseniz, Whatsapp'ın milyonlarca şirkete verebileceği hizmetin potansiyelini anlamak istiyorsanız sizden duyacaklarımız için heyecanlıyız.'' yazan yönetici, ''WhatsApp, mühendisler, tasarımcılar ve diğer çapraz iş ortaklarıyla iş birliği içinde çalışacağınız bir girişim yeridir. Kalite ve detaylara dikkat ederken sağlam fikirlerinizi de paylaşabileceğiniz, size sınırları zorlama imkanı veren bir mobil uygulama.'' diye ekledi.

Çalışacak kişi, Kaliforniya'daki Facebook merkezinde Whatsapp ekibiyle olacak ve Büyüme ve Para Kazanma direktörüne rapor verecek. Şirket, ürüne yenilikçi özellikler getirebilecek birini istiyor. Çalışacak kişinin ürünü, küçük özelliklerle yepyeni bir ürüne çevirebilmesi isteniyor.

Yönetici, iş tanımını ''Tasarımcı ve mühendislerle, basitlik ve kalite standartlarımız çerçevesinde, sürekli gelişen bir ortamda verimliliği en üst düzeye çıkaracak, yeni özellikler oluşturmak ve uygulamak'' olarak belirtti.

Aranan minimum nitelik, mobil uygulamaların kullanıcı arayüzlerinin yönetim ve tasarımında ve uygulamaların teknik mimarisini anlamada 10 yıllık bir deneyim.

1 milyardan fazla kullanıcıya sahip WhatsApp, insanlara ücretsiz olarak mesajlaşma, görüntülü ve sesli görüşme imkanı sağlarken şirketin henüz bir para kazanma politikası bulunmuyır. Facebook, şirketi 2014 yılında 19 milyar dolara satın almıştı.