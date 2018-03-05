WhatsApp, Parmaklara 'OH' Dedirten Yeni Özelliğini Yayınladı!

WhatsApp, Android beta kullanıcılarına iki yeni güncelleme yayınlayarak ses kaydı kilitleme ve çıkartma paketi boyutuna bakma özelliklerini deaktif bir şekilde kullanıcılara sundu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile beta kullanıcılarına iki yeni güncelleme yayınladı. 2.18.70 ve 2.18.71 sürüm numarasına sahip güncellemeler bünyesinde iki yeni özellik barındırıyor.

Ses kaydı kilitleme

WhatsApp’ta herhangi bir kişiye ya da gruba ses kaydı göndermek istediğinizde parmağınızı mikrofona basılı tutmanız gereklidir. Dolayısı ile ses kaydı göndermek o kadar da pratik değildir. Fakat yeni güncelleme ile birlikte WhatsApp’ın ses kayıtlarına kilitleme özelliği geliyor. Böylece ses kayıt tuşuna 0.5 saniye parmağınızı basılı tuttuğunuzda mikrofonun üzerinde bir kilit ikonu belirir. Parmağınızı bu ikona doğru kaydırırsanız ses kaydı sabitlenir ve parmağınızı çekseniz dahi kayıt devam eder.

Ses kayıt kilitleme, özellikle uzun uzun sesli mesajlar gönderen kişiler için ses kayıt işlemini oldukça pratik bir hale getirecektir. Ayrıca ilerleyen güncellemelerde gelecek bir özellik ile ses kaydını göndermeden önce dinlemek mümkün olacak.

Çıkartma Paketi Boyutu

WhatsApp’ın yeni güncellemesinin içine sakladığı bir başka özellik ise çıkartma paketinin boyutuna bakabilmektir. Böylece herhangi bir çıkartma paketini indirmek istediğinizde boyutunu kontrol edebilir, duruma göre bir Wi-Fi ağına bağlanmak isteyebilirsiniz.

Her iki özellik de 2.18.70 ve 2.18.71 sürümlü güncellemeler ile yayınlandı. Fakat özelliklerin ikisi de şu anda deaktif durumda bulunuyor. WhatsApp, iki özelliği de test etmeye devam ediyor ve gelecek güncellemelerde aktif ederek kullanıma sunacak.