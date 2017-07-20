WhatsApp, Sadece Android O İçin Bir Özelliği Test Ediyor!

WhatsApp beta 2.17.265 sürümü, Android O’nun şu an geliştiricilere sunulmuş olan versiyonu için yenilenmiş görüntülü konuşma penceresi içeriyor.

Google’ın çok büyük ihtimalle Android 8.0 olarak piyasaya sunacağı yeni mobil işletim sistemine artık sayılı günler kaldı. Android O ya da Oreo adıyla gelmesini beklediğimiz sistem, Google’ın bugüne kadar yaptığı en iyi işlerden birisi olarak göze çarpıyor. Tamamen değişen arayüz tasarımı ve optimizasyonun yanında gerçekten kullanıcı dostu özelliklerle birlikte geliyor.

Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp ise mobil sürümünü her geçen gün daha da geliştiriyor. Firmanın sadece Android 8.0 için test ettiği yenilenmiş görüntülü görüşme özelliği ortaya çıktı:

"2.17.265 sürümüyle WhatsApp beta, aşağıda gözüktüğü gibi Android O (8.0) üzerinde video görüşmeleri için "resim içinde resim" özelliğini destekliyor!"

Bu özellik, bir başka WhatsApp görüşmesi için mesaj yazarken, video görüşmenizin aynen devam etmesini sağlıyor. O an devam eden video görüşmenizi ekranın istediğiniz kısmına ufaltıp, konuşmaya ara vermeden iletişim kurmaya devam edebiliyorsunuz.

Bu özellik, Android telefonlarda çoklu ekran ya da ekran içinde ekran olarak adlandırılan özelliğe sahip sürümlerde çalışacaktır. Buradan bakınca test sürümü için neden Android O’nun seçildiğini anlamak mümkün: Çünkü işletim sisteminde ekran içinde ekran özelliği olacak.