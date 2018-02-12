WhatsApp'ın bir süredir test ettığı sesli-görüntülü görüşmeler arası geçiş özelliği nihayet iOS kullanıcılarına sunuldu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bir süredir beta kullanıcıları ile test ettiği yeni bir özelliği daha kararlı sürümüne yayınladığı güncelleme ile tüm kullanıcılarının hizmetine sundu.

WhatsApp 2.18.22 sürümü ile gelen özellik sayesinde artık görüntülü aramalar ile sesli aramalar arasında geçiş yapmak mümkün. Bu sayede herhangi bir kişi ile farklı bir türde görüşme gerçekleştirmek için aramayı sonlandırmanız gerekmiyor.

WhatsApp 2.18.22 ve üzeri bir sürüm kullanan iki kullanıcı sesli arama başlattığında ekranın altında bir kamera ikonu belirir. Kullanıcılardan herhangi biri bu ikona dokunduğunda karşı tarafa görüntülü görüşme daveti iletilir. Kabul edilirse sesli görüşme, görüntülü görüşmeye döner.

Yine WhatsApp 2.18.22 ve üzeri bir sürüm kullanan iki kullanıcı görüntülü görüşme gerçekleştirdiği sırada ise ekranın altında kamerayı kapatma ikonu bulunur. Görüntülü görüşme istemeyen kullanıcı kendi kamerasını kapatabilir. Her iki kullanıcı da kapatırsa görüşmeye sesli görüşme olarak devam edilir.

Yeni geçiş özelliği kesinlikle devrim niteliğinde bir yenilik getirmiyor. Fakat bazen sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz kişi ile bir anda görüntülü görüşme kararı alabilirsiniz. Bunun için görüşmeyi sonlandırıp yeniden bir görüşme başlatmak çok da pratik olmuyordu.

Sesli-görüntülü görüşmeler arası geçiş özelliği şu an için yalnızca WhatsApp iOS kullanıcılarına sunulmuş durumda. Fakat şirket Android platformu için de aynı özelliği birkaç haftadır test ediyor ve yakın zamanda yayınlanacak güncelleme ile tüm kullanıcılara sunacaktır.