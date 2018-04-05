WhatsApp'ın sesli mesaj gönderimini büyük ölçüde kolaylaştıracak sesli mesaj kilitleme özelliği nihayet Android Beta'ya geldi.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir beklenen sesli mesaj kilitleme özelliğini Google Play Test Programı aracığı ile beta kullanıcılarına sundu. Güncelleme ile birlikte beta sürümü kullanan WhatsApp kullanıcıları, sesli mesaj gönderirken parmaklarını mikrofon ikonuna basılı tutma zorunluluğundan kurtulmuş oluyorlar.

Sesli mesaj kilitleme özelliğinde sesli mesaj göndermek için yine mikrofon ikonuna dokunmanız gerekiyor. Fakat dokunduktan sonra parmağınızı yukarı kaydırarak mikrofonu kilitleyebilir, böylece parmağınızı ekrandan çekebilirsiniz. Sesli mesajınızı tamamladıktan sonra ise sağ altta bulunan ‘gönder’ ikonu ile mesajınızı gönderebilirsiniz.

Fakat sesli mesaj kilitleme özelliği, WhatsApp’ın sesli mesajlar için geliştirmeyi düşündüğü tek özellik değil. Gelecek güncellemelerde yayınlanacak bir özellik ile WhatsApp kullanıcıları, kaydettikleri sesli mesajları göndermeden önce kendileri dinleyebilecek. Böylece yanlış bir şey söylediğinizi ya da istemediğiniz bir sesin kayıt edildiğini önceden fark edebileceksiniz.