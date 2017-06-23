WhatsApp, Dosya Paylaşım Özelliğini Test Etmeye Başladı!

Beta sürümünü kullanan birkaç geliştirici tarafından ortaya çıkartılan özellik, herhangi bir dosya türünü paylaşmamıza izin veriyor. Yani WhatsApp’ın dosya paylaşımına getirdiği format sınırı ortadan kalkıyor.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, artık resmen dosya gönderme ve alma servisi olarak çalışacak. Eskiden Office belgeleri, PD’ler ve çeşitli görüntü formatlarının paylaşımı dışında başka formata izin vermeyen platformda, istediğiniz dosyayı paylaşmak mümkün olacak. Bunun için tek şart dosyanızın iOS’ta 128 MB, Android’te 100 MB altında bir boyuta sahip olması.

Yeni özelliği fark elden WhatsApp beta sürümü kullanıcıları, ilgili görselleri Twitter üzerinden paylaştılar:

Böyle bir yeniliğin en büyük faydası, fotoğraf paylaşımlarında sıkıştırma zorunluluğunun ortadan kalkacak olmasıdır. Yani gelerinizdeki kaliteyi kaybetmeden fotoğraf paylaşmak mümkün olacak. Nitekim 100 MB’lık bir sınır, yüksek kaliteli videoların uzun süreli olmaları halinde paylaşılamayacağı anlamına geliyor. 4K videolarınızı mecburen sıkıştırarak paylaşmaya devam etmek durumundayız.

APK’lar çeşitli yapı dosyaları ve onlarca formatı gönderebilmek, WhatsApp’ın küçük bir dosya paylaşım servisi olacağına dair en önemli işaret. WhatsApp cephesinden ise özelliğin son kullanıcılara geleceği tarih hakkında bir bilgilendirme yapılmadı, ancak en geç iki ay içerisinde kavuşacağımızı düşünüyorum.