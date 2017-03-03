WhatsApp, İki Yeni Özelliğini Daha Tanıttı!

Uygulamanın beta sürümünü kullananlara yeni bir özelliği daha tanıtan WhatsApp, artık sohbet ettiğiniz kişilerle aranızda kaç kez fotoğraf ya da video paylaştığınızı ve bunların ne kadar yer kapladığını öğrenmenizi sağlayacak.

WhatsApp, bu aralar güncellemelerine ara vermeden devam ediyor. Uygulamanın 2.17.86 beta versiyonuyla kullanıcılar, birtakım yeni özellikleri deneyimlemeye başlayacaklar.

Gelen güncelleme ile uygulama üzerinden sohbet ettiğiniz bir kişiyle aranızda kaç kez fotoğraf, video alışverişi yaptığınızı öğrenebileceksiniz.

Bu özelliğin dışında ‘size’ yani boyut adıyla bir sekme daha geldi. Bu sekme üzerinden yaptığınız sohbetlerin telefonunuzda ne kadar alan kapladığını öğrenebileceksiniz. Bu konuşmaların içerisinde fotoğraf ya da video gibi paylaşımların boyutları da bulunacak.

Bu iki yeni özellik, şaşırtıcı bir şekilde iOS'te bir süredir kullanılırken şimdilik Windows 10 Mobile ve Windows Phone 8.1 platformları için yayınlandı. Android içinse (öncelikle beta sürümüne gelecektir) yakın bir zamanda geleceğini düşünüyorum.