WhatsApp Üzerinden Çocuk İstismarı Yapan 50 Kişiye Gözaltı

Toplam 15 ülkede yapılan uluslararası operasyonda, WhatsApp üzerinden çocuk istismarı içerek görüntü dağıtımı yaptığı belirlenen 50 kişi gözaltına alındı.

İspanya Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yazılı olarak yaptığı açıklamada, Ameripol ve Interpol kurumlarıyla birlikte yapılan iş birliği neticesinde yürütülen operasyonda, WhatsApp üzerinden çocuk istismarı dağıtımı yapan uluslararası bir ağa büyük darbe indirildiği belirtildi.

İspanya’daki siber polislerin yürüttüğü araştırma kapsamında ‘derin internet’ isimli cep telefonlarındaki WhatsApp ile çalışan ve İspanyolca konuşulan bazı ülkelerde kullanılan bir programın tespit edildiği, içerisinde çocuk istismarını içeren görüntü paylaşımı ve konuşmaların yapıldığının ortaya çıkartıldığı açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada İspanya'da 11, Kolombiya'da 7, Bolivya'da 7, Brezilya'da 3, Şili'de 4, Kosta Rika'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Guatemala'da 2, Meksika'da 2, Paraguay'da 2, Venezuela'da 2, Uruguay'da 2, Panama'da 1, Nikaragua'da 1 ve İtalya'da 1 olmak üzere 15 farklı ülkeden toplam 50 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.