WhatsApp'ta Ekran Görüntüsü Alınca Bildirim Gitmeyecek!

WhatsApp'ta ekran görüntüsü aldığınızda karşınızdakine bildirim gideceği yalanı kısa sürede tüm internete virüs gibi yayıldı ancak aslında böyle bir durum yok.

WhatsApp'ın son güncellemesiyle birlikte hem ülkemizde hem de dünya genelinde konuşmalarda ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gideceği konusunda doğruluk payı taşımayan bazı bilgiler yayıldı hatta ülkemizde gerek teknoloji siteleri gerekse ulusal basın bu konuyu dile getirdi.

Aslında bu durumun Facebook'taki "Resmileşti dikat!!" paylaşımlarından bir farkı yok çünkü WhatsApp'tan herhangi bir bilgi olmadan geçtiğimiz yıl da dillendirilen konunun belli bir grup tarafından tekrar dillendirilmesi konunun tekrar yayılmasını sağladı.

Snapchat gibi bazı uygulamalarda özel mesajlaşmaların ya da gönderilerin ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gitmesi gibi bir durum söz konusu ancak bu durum Snapchat'in yapısından ve kullanıcılara ilk başta sunduğu koşullardan kaynaklanıyor. WhatsApp ise hem kullanıcılarla yaptığı kullanım sözleşmesi gereği bu durumu etik bulmuyor hem de böyle bir şey yaparak kullanıcılarını kaybetmek istemiyor. Bu nedenle -en azından başka bir açıklamaya kadar- WhatsApp'ta ekran görüntüsü aldığınızda karşınızdaki kişiye bildirim gitmeyecek.