WhatsApp'ın Otomatik Medya İndirmesi Nasıl Engellenir?

Akıllı telefona sahip olan kullanıcıların hemen hemen %95'ten fazlası WhatsApp kullanmaktadır. Dünya üzerinde bu kadar çok kullanılan bu uygulamanın zaman zaman belli sıkıntıları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de otomatik medya indirme sonucu istenmeyen veri kullanımı.

WhatsApp kullanıcılarının en çok muzdarip olduğu konulardan bir tanesi, istenmeyen verilerin indirilmesidir. Telefonunuza gönderilen bu medya parçalarını indirip, dahili hafızanıza zorla kaydetmesi uygulamanın en sevilmeyen davranışıdır. WhatsApp, kullanıcılarına ilk ayar olarak otomatik olarak tüm bu verilerin telefonuna kaydedilmesini sağlamaktadır. Bizde bu problemin çözümünü bilmeyen arkadaşlarımız için bu bilgiyi paylaşıyoruz.

Çoğumuz illa ki bulunmak istemediğimiz arkadaş grubu, iş grubu, oyun grubu vs. gruplara dahil olmuşuzdur. Bu gruplarda ise, diğer kullanıcıların göndermiş olduğu görsel, video ve ses medyaları otomatik olarak, biz istemesekte telefonumuzun belleğine aktarılır. Bunun sonucunda ise, hem telefonumuzun belleği fazlasıyla kullanılmış olur, hem de AKN gibi sınırlamaların bulunduğu internet dünyasında büyük bir veri harcaması gerçekleşir. Ancak tüm bunların karşısına geçmenin bir yolu var.

Yapmanız gerekenler oldukça basit, WhatsApp uygulamasına girdikten sonra sağ üst köşede bulunan üç noktaya tıklayıp "Ayarlar" bölümüne giriyoruz. Ayarlardan "Veri ve Depolama Alanı Kullanımı" bölümüne giriyoruz. Ekranın en alt bölümünde "Ağ kullanımı" bölümünde neyin ne kadar kullanıldığı ile ilgili bir istatistik bulacaksınız. Buradan en çok veri kullanımı gerçekleştiren medyaları görebiliyoruz. Bu istatistik sonucunda bir önceki sekmeye dönüp ayarlamaları tekrar yapıyoruz.

Medyayı otomatik indir bölümünde mobil veri kullanımında ve Wi-Fi'ya bağlı durumdayken gibi seçeneklere girip ayarlamaları yapıyoruz. Tavsiyemiz iki bölümde de tüm seçenekleri pasif duruma getirmenizdir. Bu sayede, size gelen tüm medya içeriklerini kendiniz manuel olarak onaylayıp, indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız bu ayarlamaların, hem telefonunuzun hafızasını, hem de internette kullandığınız veri bakımından sizi oldukça rahatlatacağını düşünüyoruz.