WhatsApp'ta 'Herkesten' Silinen Mesajlara Ulaşmak Mümkün!

Bir İspanyol Android blogunda yazılan habere göre Android kullanıcıları, bildirim günlüğünde 'herkesten' silinen mesajlara ulaşabiliyorlar.

Kısa zaman önce WhatsApp, uygulamaya ‘herkesten sil’ özelliği getirerek kullanıcıların yanlışlıkla gönderdikleri mesajları hem kendi cihazlarından hem de alıcıların cihazlarından silmesine olanak sağlamıştı.

Bir İspanyol Android Blogu olan Android Jefe’nin hazırladığı rapor, herkesten sil özelliğinin mesajları tam anlamıyla yok etmediğini ortaya çıkardı. WhatsApp mesajları nereden silinirse silinsin sistem bildirimleri günlüğüne kaydediliyor. Dolayısı ile bu mesajlara kolaylıkla ulaşmak mümkün.

Android Jefe’nin yazdığına göre Play Store’dan herhangi bir üçüncü parti ‘bildirim günlüğü’ uygulaması indirerek silinen mesajlara ulaşabilirsiniz. Eğer Nova Launcher gibi üçüncü taraf bir başlatıcı kullanıyorsanız, herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymadan da bildirim günlüğüne erişebilirsiniz.

Bildirim günlüğünden silinen mesajlara erişmeyi deneyen kişiler başarılı olduklarını söylediler, fakat dikkat etmeniz gereken birkaç nokta bulunuyor. Telefonunuzu yeniden başlattığınızda bildirim günlüğü silinir. Ayrıca mesajların sadece ilk 100 karakterini görebilirsiniz.

WhatsApp’ta size gönderilen herhangi bir medya dosyasına bildirim günlüğünden erişemezsiniz. Fakat fotoğrafın altına bir açıklama yazıldıysa bu metine erişebilirsiniz. Özelliğin Android 7.0 ve üzeri cihazlarda çalıştığını unutmayın.