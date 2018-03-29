Chatwatch isimli uygulama sayesinde konuştuğunuz kişinin tüm WhatsApp etkinliklerini takip ederek ne zaman uyuyup ne zaman uyandığına kadar öğrenebiliyorsunuz.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajlaşılan kişinin mesajı okuyup okumadığını görme, WhatsApp’ı en son ziyaret ettiği tarihi görme, çevrimiçi olup olmadığını görmek gibi bazı bilgileri zaten sağlamaktadır. Fakat bu bilgileri paylaşmak istemeyen kullanıcılar, diledikleri zaman bu özelliği ayarlardan kapatabilirler.

Fakat Chatwatch adındaki iOS uygulaması, konuştuğu kişinin WhatsApp etkinliklerini takip etmek isteyenler için çok daha detaylı casusluk raporları hazırlayabiliyor. WhatsApp’ın çevrimiçi/çevrimdışı özelliğini kullanan uygulama, kullanıcıların belirlediği iki kişinin WhatsApp etkinliklerini sürekli olarak takip ediyor.

Uygulama, belirlenen kişilerin ne sıklıkla WhatsApp kullandığını rapor edebilirken, uyku vakitlerini dahi tahmin edebiliyor. Ayrıca belirlenen iki kişinin etkinliklerini analiz eden uygulama, bu kişilerin birbirleri ile sohbet edip etmedikleri konusunda da tahminlerde bulunuyor.

2 dolarlık bir ücret karşılığında indirebileceğiniz Chatwatch, henüz yalnızca iOS platformunda bulunuyor. Uygulamanın popülerleşmesi halinde Android platformuna da gelme ihtimali bulunuyor. Kişilerin belli bir uygulamadaki her hareketini takip eden bir uygulama etik midir? Bunun cevabını da siz değerli takipçilerimize bırakıyoruz.