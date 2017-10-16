WhatsApp’da Numara Değiştirme Çilesi Son Buluyor!

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden telefon numaramızı değiştirmek tam bir çileydi. Yapılan güncellemeyle kullanıcıların bu konudaki beklentileri karşılanmış oldu.

Telefon numaranızı farklı nedenlerle değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeni aldığınız numarayı kullanmaya başladığınızda karşılaşacağınız sorun, bağlantı kurduğunuz kişilerle yeni numara bilginizi paylaşmak olacaktır. Bu zamana kadar numara değiştirdikten sonra tek tek herkese mesaj atmak gerekiyordu, ancak WhatsApp bu stresi ortadan kaldıracak güncellemesini duyurdu.

Artık tek bir düğmeye dokunarak, listenizdeki herkese yeni numaranızı söylemek mümkün. Herkesin bu değişiklikten haberdar olmasını istemiyorsanız, otomatik olarak gönderilecek mesajın kimlere ulaşacağını elle seçebiliyorusunuz. Ayrıca dahil olduğunuz bütün grup sohbetlerine otomatik olarak bildirim gönderiliyor.

Özelliğin, WhatsApp’ın Android için yayınlanan Beta sürümüne geldiğini doğrulayan WABetaInfo ekibi, yakın zamanda iOS testlerinde başlayacağını doğruladı. Eski WhatsApp hesabınızdaki tüm sohbetlerin, bu bilgilendirmeyi yaptığınız vakit yeni numarayı kullandığınız uygulamaya aktarılacağını da belirtelim.

Android için WhatsApp Beta sürümüne kayıt olmak istiyorsanız şuraya tıklamanız yeterli. Ancak bazı özelliklerde bir test sürümü olduğu için sorun yaşamanız muhtemel.

WhatsApp'ın normal sürümünde sırasıyla: Ayarlar, Hesaplar ve Numarayı Değiştir'e giderek numaranızı güncelleyebilirsiniz. Android'de, yalnızca grup sohbetlerine otomatik olarak numaralarınız değişir ancak iOS'ta henüz böyle bir özellik yok. Yakın zamanda son kullanıcıya gelecek güncellemeyle her iki işletim sisteminin kullanıcıları da kolayca numara değiştirebilecekler.