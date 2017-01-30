WhatsApp’ta Olmasını İstediğimiz 10 Özellik

Webtekno Geliştirici ekibiyle beraber kafa kafaya verip “WhatsApp’ta şu da olsa güzel olurdu” dediğimiz 10 özelliği listeliyoruz.

Net bir şekilde SMS anlayışını tarihe gömen mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp her geçen gün yeni özelliklere bürünürken aynı zamanda “Keşke bu da olsa” dediğimiz bazı özelliklere de sahip değil.

Biz de Webtekno Geliştirici Ekibi ile kafa kafaya verip “WhatsApp’ta şu da olsa daha iyi olurdu” dediğimiz özellikleri listeleyelim dedik. Bakalım Webtekno’ya göre WhatsApp’ta olması gereken özellikler neymiş, gelin beraber göz atalım;

1- Tema Desteği

Özellikle WhatsApp Plus isimli 3. parti modu ile tamamen özelleştirilebilir olan WhatsApp, bunu engellemesiyle uzak kaldığımız tema olayı WhatsApp’a eklenebilir. En basiti bir “Gece Modu” olsa fena olmayacak olan WhatsApp’ta sadece arka plan değil istediğimiz şekilde renklendirme yapabilmek hoş olurdu sanki.

2- Profil Fotoğrafında Kısa Video - GIF Kullanabilme

Bu aslında olmasa da olur dediğimiz özelliklerden biri olsa da WhatsApp’ta profil resmi olarak gif ya da kısa bir video kullanabilmek güzel olurdu.

3- Arama İkonuna Basınca “Emin misin?” Sorusu Sorması

Şimdiye kadar binlerce, hatta milyonlarca defa yanlış tıklamadan dolayı birçok eski sevgili arandı. Peki WhatsApp beyciğimiz bunu farklı bir noktaya taşımak yerine direkt olarak telefon ikonuna tıkladığımızda “Aramak istediğinizden emin misiniz?” diye sorması güzel bir çözüm olmaz mıydı?

4- Telefon Listenizde Olmayan Kişilerin Mesajları İstek Olarak Gelmesi

Bildiğiniz gibi Facebook Messenger’da sizin kişi listenizde olmayan insanların mesajları eski adıyla diğer kutusuna düşer ve istek olarak gelir. Siz bunu kabul etmediğiniz sürece de o kişi size ulaşamaz. E bunun aynısını WhatsApp’a getirsek, özellikle kadın kullanıcılarımız büyük bir beladan kurtulmuş olmaz mı? Ne dersin Mark?

5- Çizim, El Yazısı Gönderme

Birçok mesajlaşma uygulamasında bulunan çizim gönderme desteği WhatsApp’a da gelebilir bizce. Böylece farklı paylaşımlar da yapılabilir. Ufak bir güncelleme de tahminimize göre bunu ekleyecektir. Olsa hoş olurdu yani.

6- Hareketli Smiley Desteği

Özellikle Skype’ta bulunan ve yine birçok mesajlaşma uygulamasında kullanılan hareketli emoji, yani smiley desteği olması WhatsApp için güzel olabilir. Böylece birçok emoji ile ifade edilmek istenen tek bir smiley ile söylenmiş olacak.

7- Grup Sohbeti

Geçtiğimiz günlerde Facebook Messenger’ın kazandığı ve genellikle Skype’ta kullandığımız grup sohbeti özelliği WhatsApp’a da gelebilir. Hatta bunu hem görüntülü hem de sesli olarak yapabilmek WhatsApp’a olan bağı arttıracaktır.

8- Çevrimdışı Görünme

Evet, şu anda mavi tiki kapatma ile mesajı okuyup okumadığınız anlaşılmıyor. Ancak çevrimdışı olarak kullanabilme özelliği de gelmeli. Böylece birçok kişinin oldukça işine yarayacak, ama aynı zamanda büyük ihtimalle “Neden çevrimdışısın sen?” tartışmaları da doğuracak bir şey olacak.

9- Titreşim Gönderme

Hey gibi MSN hey… Vallahi sırf bunu MSN özlemimizden istiyoruz. Hem de mesaj gönderdiğiniz kişiyi bu şekilde dürtebilmek güzel de olurdu. Ustalara saygı kuşağı misali yapılabilir sanki.

10- Ne Dinliyorum Özelliği

Yine MSN’de olan ve sonradan birçok mesajlaşma uygulamasında bulunan ne dinliyorum özelliği de bonus olarak eklemek istedik. Spotify, Apple Music gibi servislerden ne dinlediğimizi paylaşabiliyor olmak hoş bir detay olabilirdi.

Sonuç olarak WhatsApp’tan şimdilik ilk aklımıza gelen ve beklediğimiz özellikler bunlar. Peki sizin istediklerinize göre WhatsApp’ta olması gereken özellikler neler? Yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. Ayrıca bakalım bu özelliklerden kaçı ilerleyen zamanlarda WhatsApp’a gelecek.