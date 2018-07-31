Son günlerde bir zamanlar ortaya çıkmış bir efsanenin yeniden dolaşımda olduğu gözleniyor. WhatsApp üzerinden insanların birbirlerine gönderdikleri bir açıklamada, “martinelli” adındaki bir videonun geleceğinden, açıldığında telefondaki her şeyi sileceğinden söz ediliyor. Ayrıca WhatsApp Gold sürümü iddiaları da yeniden gündeme geliyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, günümüzün en önemli haberleşme araçlarından birisi haline geldi. Hatta WhatsApp kişilerimizden aldığımız haberlerin güvenirliliği diğer haber kaynaklarının çok üzerinde. Çünkü buradaki güven haber kaynaklarına değil, gönderen kişilere bağlı. Hal böyle olunca aslında yalan olan haberlerin ya da bilgilerin yayılması da son derece kolay oluyor.

WhatsApp grupları üzerinden yayılan bir mesajda, daha önce İspanya’da gündem yaratmış olan benzer bir söylemden hareketle “martinelli” isimli bir videonun dolaşımda olduğu söyleniyor. Video açıldığı anda iddia edilene göre cihaz içindeki her şeyi yok ediyor. Bir başka virüsün de insanları “WhatsApp Gold güncellemesi” etiketiyle kandırdığı gözlemlendi, bu mesajın da açılmaması gerektiği söyleniyor. Önce video, ardından WhatsApp Gold iddialarına değiniyoruz.

Son derece amatörce yazılmış ilgili mesaj şu şekilde:

Martinelli iddiasıyla ilgili daha önceki dönemlerde de benzer haberler yapmıştık. Böyle bir video gerçeği yansıtmıyor. Öte yandan Teyit.org tarafından aktarılan bilgilere göre WhatsApp Gold ile ilgili gelen mesajların açılmaması gerektiği ise doğru bir uyarı. Çünkü WhatsApp Gold denilen bir uygulama hiç olmadı. Bu nedenle uygulama dosyası için gönderilen linklere tıklamamak, dosyaları indirmemek gerekiyor.

WhatsApp Gold, WhatsApp Plus, WhatsApp Premium külliyen yalan, asla inanmayın. Böyle mesajlar alırsanız silin:

Facebook tarafından ücretsiz olarak sunulan WhatsApp uygulamasının, farklı özellikler içeren üst düzey bir sürümü bulunmuyor.

WhatsApp üzerinden yayılan haberlerin kaynaklarını sorgulamadan, konuyla ilgili araştırma yapmadan, aynı iddiaları güvenilir haber kaynakları tarafından doğrulamadan başka kişilerle paylaşmamaya dikkat edin. Geçtiğimiz aylarda Hindistan’da yanlış bilgi paylaşımından dolayı 25 insan öldürüldü. Benzer şekilde yalan haberler bir virüs ya da sahte uygulama yerine, toplumsal kaosu arttırmak için de kullanılabilirler. WhatsApp, bunun önüne geçmek için çalışma yürüten bilim insanlarına 50 bin dolara veren para ödülleri dağıtıyor.