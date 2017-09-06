WhatsApp, yıllardan beri devam ettirdiği ücretsiz politikasını yeni güncelleme ile bozacak. Uygulama, şirketlere özel paralı WhatsApp sürümü sunuyor.

Facebook, sosyal medyaları üzerinden yayınladığı reklamlarla inanılmaz paralar kazanıyor, ancak bu durum WhatsApp’a gelince biraz sıkıntıya yol açabiliyor. Milyarlarca kullanıcısı olan bir uygulamanın üzerinde hiç reklam olmamasından dolayı para kazanamayan WhatsApp, sonunda bu durumdan kurtulacak gibi duruyor.

WhatsApp, iş dünyası ile tüketiciler arasındaki konuşmaları kolaylaştırarak para kazanmayı hedefliyor. Mesajlaşma özelliği ile küçük veya büyük pek çok işletmeyi kullanıcılarla iletişime geçirecek WhatsApp, bunu yaparken özel bir arayüz sunacak ve henüz tam olarak nasıl yapacağını bilmediğimiz şekilde para kazanacak.

Geçtiğimiz yıllarda ilk yıl ücretsiz sonra 2 TL civarında çok düşük bir rakam talep eden uygulama, bu durumdan olumsuz dönüş alınca yine tam anlamıyla ücretsiz olmuştu. Yeni formülde ise herkes memnun olacakmış gibi duruyor.

Kurumsal şirketlerle iletişime geçmek istiyor ancak geçmekte zorlanıyorsanız, bu formül ile şirketlere ulaşmanız çok daha kolay olacak. Olaya şirket tarafından bakacak olursak benzer bir durumu görüyoruz. Firmalar da müşterileriyle temasa geçerek daha etkileşimli bir sürece girmek isteyeceklerdir. Tahminimce bunun için WhatsApp’a belirli bir ücret ödeyecekler.

Şu an için neyle karşılaşacağımızı tam bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum, ancak yakında WhatsApp’ın şirketler ile ilgili güncellemesi gelince daha net bilgiler verebileceğiz. Peki, siz WhatsApp’ın artık para kazanmayı hak ettiğini düşünüyor musunuz? Piyasada yer alan sayısız gereksiz program para kazanırken her gün saatlerce başında durduğumuz WhatsApp’ın da para kazanması, üstelik bunu yaparken çeşitli rahatsız edici reklamlar olmadan yapması hoş olmaz mı?

Şu anda test aşamasında olan özelliğin çok yakında duyurulması bekleniyor.